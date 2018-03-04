Прогноз погоды на 4 марта: осадки утихнут, но морозы останутся
Погода в Украине в воскресенье, 4 марта, удивит своим разнообразием в разных уголках Украины.
Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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Так, в западных областях столбики термометров ночью еще опустятся до грозных -15 – -17, однако днем глаз будет радовать приятное солнце.
Теплее будет в южных и восточных областях, в Крыму днем вообще стоит ждать по-настоящему весенних + 3 – + 5.
Еще немного будет идти снег в воскресенье только на севере и местами в центральных областях.
Синоптик метко заметила, что циклон с Украины "трезубцем" надвигается на северо-восток.
И скажите после этого, что атмосфера сама себе, а мы – сами себе!
– сказала Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 4 марта, в городах Украины:
Ужгород – -1…+1
Львов – -3…-5
Ивано-Франковск – -3…-5
Тернополь – -4…-6
Черновцы – -3…-5
Хмельницкий – -4…-6
Луцк – -4…-6
Ровно – -4…-6
Житомир – 4…-6
Винница – -4…-6
Одесса – -3…-5
Николаев – -3…-5
Херсон – -1…-3
Симферополь – +3…+5
Кропивницкий – -4…-6
Черкассы – -4…-6
Чернигов – -4…-6
Сумы – -4…-6
Полтава – -4…-6
Днепр – -4…-6
Запорожье – -1…-3
Донецк – -1…-3
Луганск – -1…-3
Харьков – -4…-6
Киев – -5…-7
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 4 марта