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Прогноз погоди на 4 березня: опади вщухнуть, але морози залишаться

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Прогноз погоди в Україні на 4 березня
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / Фото із відкритих джерел

Погода в Україні в неділю, 4 березня, здивує своєю різноманітністю у різних куточках України.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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Так, у західних областях стовпчики термометрів уночі ще опустяться до грізних -15-17, проте вдень око тішитиме приємне сонце.

Тепліше буде у південних та східних областях, у Криму вдень взагалі варто чекати по-справжньому весняних +3+5.

Ще трохи сніжитиме у неділю лише на півночі та подекуди у центральних областях.

Синоптик влучно зауважила, що циклон з України "тризубом" насувається на північний схід.

І скажіть після цього, що атмосфера сама собі, а ми - самі собі!
– зауважила Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 4 березня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -3…-5

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -4…-6

Чернівці – -3…-5

Хмельницький – -4…-6

Луцьк – -4…-6

Рівне – -4…-6

Житомир – 4…-6

Вінниця – -4…-6

Одеса – -3…-5

Миколаїв – -3…-5

Херсон – -1…-3

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -4…-6

Черкаси – -4…-6

Чернігів – -4…-6

Суми – -4…-6

Полтава – -4…-6

Дніпро – -4…-6

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -1…-3

Харків – -4…-6

Київ – -5…-7

Прогноз погоди на неділю, 4 березня

Прогноз погоди в Україні на неділю, 4 березня

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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