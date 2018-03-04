Прогноз погоди на 4 березня: опади вщухнуть, але морози залишаться
Погода в Україні в неділю, 4 березня, здивує своєю різноманітністю у різних куточках України.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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Так, у західних областях стовпчики термометрів уночі ще опустяться до грізних -15-17, проте вдень око тішитиме приємне сонце.
Тепліше буде у південних та східних областях, у Криму вдень взагалі варто чекати по-справжньому весняних +3+5.
Ще трохи сніжитиме у неділю лише на півночі та подекуди у центральних областях.
Синоптик влучно зауважила, що циклон з України "тризубом" насувається на північний схід.
І скажіть після цього, що атмосфера сама собі, а ми - самі собі!
– зауважила Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 4 березня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -4…-6
Чернівці – -3…-5
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -4…-6
Рівне – -4…-6
Житомир – 4…-6
Вінниця – -4…-6
Одеса – -3…-5
Миколаїв – -3…-5
Херсон – -1…-3
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -4…-6
Черкаси – -4…-6
Чернігів – -4…-6
Суми – -4…-6
Полтава – -4…-6
Дніпро – -4…-6
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -1…-3
Харків – -4…-6
Київ – -5…-7
Прогноз погоди в Україні на неділю, 4 березня