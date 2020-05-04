Прогноз погоды на 5 мая: в западных областях пройдут дожди, на остальной территории – грозы

Погода в Украине 5 мая и в дальнейшем будет мокрой. На Западе пройдут дожди, остальные территории накроют грозы. Столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +17...+22 градусов.

В Украине продолжается сезон дождей. На большинстве территорий ожидают грозы, во время которых возможны град и сильный ветер, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Однако завтра (5 мая – 24 канал) вероятность гроз значительно уменьшится, если вообще не исчезнет, в западной части Украины,

– отметила Диденко.

Однако дожди там будут продолжать падать. При этом в центральных областях, на большинстве северных, южных и восточных территорий Украины и в дальнейшем будут грозы. Кроме того, возможны град и шквалы.

Температура воздуха в большинстве регионов прогреется до +17...+22 градуса. На Западе было прохладнее - + 12... + 17 градусов. А ночью там столбики термометров опустятся до +3...+7 градусов, в Карпатах возможны заморозки.

В Киеве 5 мая будет идти кратковременный дождь. Также возможна гроза и порывистый ветер. Днем будет до +17...+18 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 5 мая, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – ++14...+16

Винница– +14+16

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +17...+19

Сумы - + 17... + 19

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +18...+20

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на 5 мая от Укргидрометцентра