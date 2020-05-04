Прогноз погоды на 5 мая: в западных областях пройдут дожди, на остальной территории – грозы
Погода в Украине 5 мая и в дальнейшем будет мокрой. На Западе пройдут дожди, остальные территории накроют грозы. Столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +17...+22 градусов.
В Украине продолжается сезон дождей. На большинстве территорий ожидают грозы, во время которых возможны град и сильный ветер, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Однако завтра (5 мая – 24 канал) вероятность гроз значительно уменьшится, если вообще не исчезнет, в западной части Украины,
– отметила Диденко.
Однако дожди там будут продолжать падать. При этом в центральных областях, на большинстве северных, южных и восточных территорий Украины и в дальнейшем будут грозы. Кроме того, возможны град и шквалы.
Температура воздуха в большинстве регионов прогреется до +17...+22 градуса. На Западе было прохладнее - + 12... + 17 градусов. А ночью там столбики термометров опустятся до +3...+7 градусов, в Карпатах возможны заморозки.
В Киеве 5 мая будет идти кратковременный дождь. Также возможна гроза и порывистый ветер. Днем будет до +17...+18 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 5 мая, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – ++14...+16
Винница– +14+16
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы - + 17... + 19
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +17...+19
Донецк – +18...+20
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +16...+18
Прогноз погоды на 5 мая от Укргидрометцентра