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      Прогноз погоды на 5 мая: в западных областях пройдут дожди, на остальной территории – грозы

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      Погода 5 мая 2020, Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоди на 5 травня / zak-kor.net

      Погода в Украине 5 мая и в дальнейшем будет мокрой. На Западе пройдут дожди, остальные территории накроют грозы. Столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +17...+22 градусов.

      В Украине продолжается сезон дождей. На большинстве территорий ожидают грозы, во время которых возможны град и сильный ветер, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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      Однако завтра (5 мая – 24 канал) вероятность гроз значительно уменьшится, если вообще не исчезнет, в западной части Украины,
      – отметила Диденко.

      Однако дожди там будут продолжать падать. При этом в центральных областях, на большинстве северных, южных и восточных территорий Украины и в дальнейшем будут грозы. Кроме того, возможны град и шквалы.

      Температура воздуха в большинстве регионов прогреется до +17...+22 градуса. На Западе было прохладнее - + 12... + 17 градусов. А ночью там столбики термометров опустятся до +3...+7 градусов, в Карпатах возможны заморозки.

      В Киеве 5 мая будет идти кратковременный дождь. Также возможна гроза и порывистый ветер. Днем будет до +17...+18 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 5 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +13...+15

      Черновцы – +14...+16

      Хмельницкий – +13...+15

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – ++14...+16

      Винница– +14+16

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +17...+19

      Сумы - + 17... + 19

      Полтава – +17...+19

      Днепр – +17...+19

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +18...+20

      Луганск – +19...+21

      Харьков – +19...+21

      Киев – +16...+18

      Прогноз погоди на 5 травня
      Прогноз погоды на 5 мая от Укргидрометцентра

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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