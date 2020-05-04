Прогноз погоди на 5 травня: у західних областях дощитиме, на решті територій – грози

Погода в Україні 5 травня й надалі буде мокрою. На Заході пройдуть дощі, решту територій накриють грози. Стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +17…+22 градусів.

В Україні продовжується сезон дощів. На більшості територій очікують грози, під час яких можливі град та сильний вітер, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Проте завтра (5 травня – 24 канал) ймовірність гроз значно зменшиться, якщо взагалі не зникне, у західній частині України,

– зазначила Діденко.

Однак дощі там продовжуватимуть падати. Проте у центральних областях, на більшості північних, південних та східних територій України й надалі будуть грози. Крім того, можливі град та шквали.

Температура повітря у більшості регіонів прогріється до +17…+22 градуси. На Заході буле прохолодніше – +12…+17 градусів. А вночі там стовпчики термометрів опустяться до +3…+7 градусів, у Карпатах можливі заморозки.

У Києві 5 травня йтиме короткочасний дощ. Також можлива гроза та поривчастий вітер. Вдень буде до +17…+18 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 5 травня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – ++14…+16

Вінниця – +14+16

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +19…+21

Харків – +19…+21

Київ – +16…+18



Прогноз погоди на 5 травня від Укргідрометцентру