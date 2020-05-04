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      Прогноз погоди на 5 травня: у західних областях дощитиме, на решті територій – грози

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      Погода 5 травня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 5 травня / zak-kor.net

      Погода в Україні 5 травня й надалі буде мокрою. На Заході пройдуть дощі, решту територій накриють грози. Стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +17…+22 градусів.

      В Україні продовжується сезон дощів. На більшості територій очікують грози, під час яких можливі град та сильний вітер, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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      Проте завтра (5 травня – 24 канал) ймовірність гроз значно зменшиться, якщо взагалі не зникне, у західній частині України,
      – зазначила Діденко.

      Однак дощі там продовжуватимуть падати. Проте у центральних областях, на більшості північних, південних та східних територій України й надалі будуть грози. Крім того, можливі град та шквали.

      Температура повітря у більшості регіонів прогріється до +17…+22 градуси. На Заході буле прохолодніше – +12…+17 градусів. А вночі там стовпчики термометрів опустяться до +3…+7 градусів, у Карпатах можливі заморозки.

      У Києві 5 травня йтиме короткочасний дощ. Також можлива гроза та поривчастий вітер. Вдень буде до +17…+18 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 5 травня, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – ++14…+16

      Вінниця – +14+16

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +17…+19

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +19…+21

      Київ – +16…+18

      Прогноз погоди на 5 травня
      Прогноз погоди на 5 травня від Укргідрометцентру

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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