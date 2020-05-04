Прогноз погоди на 5 травня: у західних областях дощитиме, на решті територій – грози
Погода в Україні 5 травня й надалі буде мокрою. На Заході пройдуть дощі, решту територій накриють грози. Стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +17…+22 градусів.
В Україні продовжується сезон дощів. На більшості територій очікують грози, під час яких можливі град та сильний вітер, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Проте завтра (5 травня – 24 канал) ймовірність гроз значно зменшиться, якщо взагалі не зникне, у західній частині України,
– зазначила Діденко.
Однак дощі там продовжуватимуть падати. Проте у центральних областях, на більшості північних, південних та східних територій України й надалі будуть грози. Крім того, можливі град та шквали.
Температура повітря у більшості регіонів прогріється до +17…+22 градуси. На Заході буле прохолодніше – +12…+17 градусів. А вночі там стовпчики термометрів опустяться до +3…+7 градусів, у Карпатах можливі заморозки.
У Києві 5 травня йтиме короткочасний дощ. Також можлива гроза та поривчастий вітер. Вдень буде до +17…+18 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 5 травня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – ++14…+16
Вінниця – +14+16
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +19…+21
Харків – +19…+21
Київ – +16…+18
Прогноз погоди на 5 травня від Укргідрометцентру