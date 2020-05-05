Прогноз погоды на 6 мая: всю Украину будут поливать дожди и грозы, а в Карпатах возможен снег
Погода в Украине в среду, 6 мая, будет дождливой. На Востоке пройдут грозы, вероятно, с градом и шквалами, однако будет довольно тепло. А вот в западных регионах ожидается самая холодная погода, в Карпатах – возможны заморозки.
У більшості областей України 6 травня дощі будуть періодичними, від невеликих до сильних короткочасних злив. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.
Раніше Зима у травні: в Карпатах випав сніг і лютують хуртовини – відео
У центральних областях та на Сході гримітимуть грози, при грозах є ймовірність граду та шквалів. У західних областях погода суттєво відрізнятиметься: дощі також пройдуть, але холодні та з сильним західним вітром, місцями до штормових поривів,
– зауважує вона.
До того ж найхолодніше буде саме у західних областях. Найнижче температура повітря опуститься на Львівщині – максимум +9…+11 градусів.
Найтепліше, своєю чергою, буде на Луганщині та у Запорізькій області. Там повітря прогріється до +19…+21 градуса.
Зверніть увагу! У Карпатах синоптики передбачають заморозки. Там також висока ймовірність снігу у гірській місцевості.
Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду, ймовірні штормові пориви на Заході.
У Києві 6 травня йтиме періодичний дощ, буде західний вітер та похолодання до +15 градусів.
Прогноз погоди на середу, 6 травня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +11…+13
Рівне – +10…+12
Житомир – +14…+16
Вінниця – +12…+14
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +16…+18
Полтава – +16…+18
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +19…+21
Харків – +17…+19
Київ – +14…+16