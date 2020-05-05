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      Прогноз погоди на 6 травня: всю Україну поливатимуть дощі та грози, а у Карпатах можливий сніг

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      Погода 6 травня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 6 травня / Vsim.ua

      Погода в Україні у середу, 6 травня, буде дощовою. На Сході пройдуть грози, ймовірно, із градом та шквалами, проте буде доволі тепло. А ось у західних регіонах очікується найхолодніше погода, у Карпатах – можливі заморозки.

      У більшості областей України 6 травня дощі будуть періодичними, від невеликих до сильних короткочасних злив. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.

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      У центральних областях та на Сході гримітимуть грози, при грозах є ймовірність граду та шквалів. У західних областях погода суттєво відрізнятиметься: дощі також пройдуть, але холодні та з сильним західним вітром, місцями до штормових поривів,
      – зауважує вона.

      До того ж найхолодніше буде саме у західних областях. Найнижче температура повітря опуститься на Львівщині – максимум +9…+11 градусів.

      Найтепліше, своєю чергою, буде на Луганщині та у Запорізькій області. Там повітря прогріється до +19…+21 градуса.

      Зверніть увагу! У Карпатах синоптики передбачають заморозки. Там також висока ймовірність снігу у гірській місцевості.

      Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду, ймовірні штормові пориви на Заході.

      У Києві 6 травня йтиме періодичний дощ, буде західний вітер та похолодання до +15 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 6 травня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +14…+16

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +16…+18

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +18…+20

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +17…+19

      Київ – +14…+16

      погода
      Прогноз погоди на середу, 6 травня, від Укргідрометцентру

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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