Прогноз погоди на 6 травня: всю Україну поливатимуть дощі та грози, а у Карпатах можливий сніг

Погода в Україні у середу, 6 травня, буде дощовою. На Сході пройдуть грози, ймовірно, із градом та шквалами, проте буде доволі тепло. А ось у західних регіонах очікується найхолодніше погода, у Карпатах – можливі заморозки.

У більшості областей України 6 травня дощі будуть періодичними, від невеликих до сильних короткочасних злив. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.

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У центральних областях та на Сході гримітимуть грози, при грозах є ймовірність граду та шквалів. У західних областях погода суттєво відрізнятиметься: дощі також пройдуть, але холодні та з сильним західним вітром, місцями до штормових поривів,

– зауважує вона.

До того ж найхолодніше буде саме у західних областях. Найнижче температура повітря опуститься на Львівщині – максимум +9…+11 градусів.

Найтепліше, своєю чергою, буде на Луганщині та у Запорізькій області. Там повітря прогріється до +19…+21 градуса.

Зверніть увагу! У Карпатах синоптики передбачають заморозки. Там також висока ймовірність снігу у гірській місцевості.

Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду, ймовірні штормові пориви на Заході.

У Києві 6 травня йтиме періодичний дощ, буде західний вітер та похолодання до +15 градусів.

Прогноз погоди на середу, 6 травня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +11…+13

Рівне – +10…+12

Житомир – +14…+16

Вінниця – +12…+14

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +16…+18

Полтава – +16…+18

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +19…+21

Харків – +17…+19

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на середу, 6 травня, від Укргідрометцентру