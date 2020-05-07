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      Прогноз погоды на 8 мая: дожди начинают отступать

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      Погода 8 мая 2020 в Украине – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоди на 8 трвня / ua.wallpapers-fenix.eu

      Погода в Украине в пятницу, 8 мая, будет более яркой и солнечной, чем в предыдущие дни. Особенно это касается запада страны, где дожди должны отступить полностью.

      Так же почти без осадков будут части центральных, северных и южных областей. Такую погоду на конец рабочей недели прогнозирует Укргидрометцентр.

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      Солнечной будет погода во всех западных областях аж до Хмельницкой. В Винницкой, Киевской, Житомирской, Николаевской и Одесской дожди только ночью. В Харьковской и Днепропетровской областях ожидаются грозы.

      В Черниговской области днем возможны несущественные осадки. Далее на Восток до сих пор будут падать дожди, но в течение выходных ситуация будет улучшаться.

      К слову, на Западе немного потеплеет на 2-4 градуса. Также потеплеет и на Севере и Юге, а вот на Востоке наоборот – станет несколько холоднее. Таким образом температура в пределах всей страны станет почти одинаковой, и будет колебаться всего в 3-4 градуса.

      В Киеве также дождь ожидается лишь ночью. Днем в столице будет солнечная погода с температурой воздуха на уровне +14...+16 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 8 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +14...+16

      Ивано-Франковск – +14...+16

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +14...+16

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +14...+16

      Винница – +14...+16

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +15...+17

      Херсон – +14...+16

      Симферополь – +14...+16

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +14...+16

      Чернигов – +13....+15

      Сумы – + 12... + 14

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +14...+16

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +15...+17

      Киев – +14...+16

      прогноз погоди на 8 травняПрогноз погоды на пятницу, 8 мая, от Укргидрометцентра

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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