Прогноз погоды на 8 мая: дожди начинают отступать
Погода в Украине в пятницу, 8 мая, будет более яркой и солнечной, чем в предыдущие дни. Особенно это касается запада страны, где дожди должны отступить полностью.
Так же почти без осадков будут части центральных, северных и южных областей. Такую погоду на конец рабочей недели прогнозирует Укргидрометцентр.
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Солнечной будет погода во всех западных областях аж до Хмельницкой. В Винницкой, Киевской, Житомирской, Николаевской и Одесской дожди только ночью. В Харьковской и Днепропетровской областях ожидаются грозы.
В Черниговской области днем возможны несущественные осадки. Далее на Восток до сих пор будут падать дожди, но в течение выходных ситуация будет улучшаться.
К слову, на Западе немного потеплеет на 2-4 градуса. Также потеплеет и на Севере и Юге, а вот на Востоке наоборот – станет несколько холоднее. Таким образом температура в пределах всей страны станет почти одинаковой, и будет колебаться всего в 3-4 градуса.
В Киеве также дождь ожидается лишь ночью. Днем в столице будет солнечная погода с температурой воздуха на уровне +14...+16 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 8 мая, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +17...+19
Николаев – +15...+17
Херсон – +14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +13....+15
Сумы – + 12... + 14
Полтава – +12...+14
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +14...+16