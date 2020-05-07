Прогноз погоды на 8 мая: дожди начинают отступать

Погода в Украине в пятницу, 8 мая, будет более яркой и солнечной, чем в предыдущие дни. Особенно это касается запада страны, где дожди должны отступить полностью.

Так же почти без осадков будут части центральных, северных и южных областей. Такую погоду на конец рабочей недели прогнозирует Укргидрометцентр.

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Солнечной будет погода во всех западных областях аж до Хмельницкой. В Винницкой, Киевской, Житомирской, Николаевской и Одесской дожди только ночью. В Харьковской и Днепропетровской областях ожидаются грозы.

В Черниговской области днем возможны несущественные осадки. Далее на Восток до сих пор будут падать дожди, но в течение выходных ситуация будет улучшаться.

К слову, на Западе немного потеплеет на 2-4 градуса. Также потеплеет и на Севере и Юге, а вот на Востоке наоборот – станет несколько холоднее. Таким образом температура в пределах всей страны станет почти одинаковой, и будет колебаться всего в 3-4 градуса.

В Киеве также дождь ожидается лишь ночью. Днем в столице будет солнечная погода с температурой воздуха на уровне +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 8 мая, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +17...+19

Николаев – +15...+17

Херсон – +14...+16

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13....+15

Сумы – + 12... + 14

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +14...+16

Прогноз погоды на пятницу, 8 мая, от Укргидрометцентра