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      Прогноз погоди на 8 травня: дощі починають відступати

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      Погода 8 травня 2020 в Україні – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 8 трвня / ua.wallpapers-fenix.eu

      Погода в Україні у п'ятницю, 8 травня, буде більше яскравою і сонячною, ніж у попередні дні. Особливо це стосується заходу країни, де дощі мають відступити повністю.

      Так само майже буз опадів будуть частини центральних, північних і південних областей. Таку погоду на кінець робочого тижня прогнозує Укргідрометцентр.

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      Сонячною буде погода в усіх західних областях аж до Хмельницької. У Вінницькій, Київській, Житомирській, Миколаївській та Одеській дощитиме лише вночі. У Харківській і Дніпропетровській областях очікуються грози.

      У Чернігівській області вдень можливі несуттєві опади. Далі на Схід досі падатимуть дощі, але впродовж вихідних ситуація покращуватиметься.

      До слова, на Заході також дещо потепліє – на 2-4 градуси. Також потепліє і на Півночі та Півдні, а ось на Сході навпаки – стане дещо холодніше. Таким чином температура у межах всієї країни стане майже одинаковою і коливатиметься всього у 3-4 градуси.

      У Києві також дощ очікується лише вночі. Вдень у столиці буде сонячна погода з температурою повітря на рівні +14...+16 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +14…+16

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +14…+16

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +13….+15

      Суми – +12…+14

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +14…+16

      прогноз погоди на 8 травня
      Прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня, від Укргідрометцентру

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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