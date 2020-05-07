Прогноз погоди на 8 травня: дощі починають відступати

Погода в Україні у п'ятницю, 8 травня, буде більше яскравою і сонячною, ніж у попередні дні. Особливо це стосується заходу країни, де дощі мають відступити повністю.

Так само майже буз опадів будуть частини центральних, північних і південних областей. Таку погоду на кінець робочого тижня прогнозує Укргідрометцентр.

До слова Гігантський смерч пронісся біля Мелітополя: моторошне відео

Сонячною буде погода в усіх західних областях аж до Хмельницької. У Вінницькій, Київській, Житомирській, Миколаївській та Одеській дощитиме лише вночі. У Харківській і Дніпропетровській областях очікуються грози.

У Чернігівській області вдень можливі несуттєві опади. Далі на Схід досі падатимуть дощі, але впродовж вихідних ситуація покращуватиметься.

До слова, на Заході також дещо потепліє – на 2-4 градуси. Також потепліє і на Півночі та Півдні, а ось на Сході навпаки – стане дещо холодніше. Таким чином температура у межах всієї країни стане майже одинаковою і коливатиметься всього у 3-4 градуси.

У Києві також дощ очікується лише вночі. Вдень у столиці буде сонячна погода з температурою повітря на рівні +14...+16 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +14…+16

Вінниця – +14…+16

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +13….+15

Суми – +12…+14

Полтава – +12…+14

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +15…+17

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня, від Укргідрометцентру