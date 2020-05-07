Прогноз погоди на 8 травня: дощі починають відступати
Погода в Україні у п'ятницю, 8 травня, буде більше яскравою і сонячною, ніж у попередні дні. Особливо це стосується заходу країни, де дощі мають відступити повністю.
Так само майже буз опадів будуть частини центральних, північних і південних областей. Таку погоду на кінець робочого тижня прогнозує Укргідрометцентр.
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Сонячною буде погода в усіх західних областях аж до Хмельницької. У Вінницькій, Київській, Житомирській, Миколаївській та Одеській дощитиме лише вночі. У Харківській і Дніпропетровській областях очікуються грози.
У Чернігівській області вдень можливі несуттєві опади. Далі на Схід досі падатимуть дощі, але впродовж вихідних ситуація покращуватиметься.
До слова, на Заході також дещо потепліє – на 2-4 градуси. Також потепліє і на Півночі та Півдні, а ось на Сході навпаки – стане дещо холодніше. Таким чином температура у межах всієї країни стане майже одинаковою і коливатиметься всього у 3-4 градуси.
У Києві також дощ очікується лише вночі. Вдень у столиці буде сонячна погода з температурою повітря на рівні +14...+16 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 8 травня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +14…+16
Вінниця – +14…+16
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +13….+15
Суми – +12…+14
Полтава – +12…+14
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +14…+16