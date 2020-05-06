Гігантський смерч пронісся біля Мелітополя: моторошне відео

Потужний смерч висотою понад 11 кілометрів пронісся 5 травня поблизу Мелітополя в Запорізькій області. Стихія зірвала дахи будинків та пошкодила лінії електроопор.

Постраждали від стихії села Степове і селища Малий Утлюг. Потужні вітри зірвали десятки листів шиферу на будівлях і розкидали навколо. Смерч помітили місцеві жителі та зняли його на відео, повідомляє 24 канал.

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На кадрах видно, що смерч досягав у висоту сотні метрів, а "хобот" ховався у величезній хмарі. Фахівці Мелітопольської метеостанції зауважили, що купчасто-дощова (грозова) хмара підіймалася до висоти 11 кілометрів.

Дивіться відео смерчу поблизу Мелітополя:

Які наслідки смерчу та реакція синоптиків

Голова Семенівської ОТГ Андрій Єрмоленко заявив, що нові листи шиферу вже привезли. На щастя, в результаті смерчу ніхто не постраждав, а руйнування були незначними.

За словами мешканців району, такі явища стали відбуватися все частіше. У 2019 році в травні під Мелітополем теж проносився величезний смерч.

Синоптики пояснили, що смерч 5 травня утворився на стику теплих і холодних атмосферних фронтів. Він був короткочасним, але сягав величезної висоти.

Що відомо про смерчі? Смерч – це вихор з вертикальною віссю обертань, діаметром від декількох метрів до декількох тисяч метрів. Вони часто утворюються на стику теплих і холодних повітряних мас.