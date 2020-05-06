Гигантский смерч пронесся возле Мелитополя: жуткое видео

Мощный смерч высотой более 11 километров пронесся 5 мая вблизи Мелитополя в Запорожской области. Стихия сорвала крыши домов и повредила линии электроопор.

Пострадали от стихии села Степное и поселок Малый Утлюг. Мощные ветры сорвали десятки листов шифера на зданиях и разбросали вокруг. Смерч заметили местные жители и сняли его на видео, сообщает 24 канал.

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На кадрах видно, что смерч достигал в высоту сотни метров, а "хобот" прятался в огромном облаке. Специалисты Мелитопольской метеостанции отметили, что кучево-дождевое (грозовое) облако поднималось до высоты 11 километров.

Смотрите видео смерча вблизи Мелитополя:

Какие последствия смерча и реакция синоптиков

Председатель Семеновской ОТГ Андрей Ермоленко заявил, что новые листы шифера уже привезли. К счастью, в результате смерча никто не пострадал, а разрушения были незначительными.

По словам жителей района, такие явления стали происходить все чаще. В 2019 году в мае под Мелитополем тоже проносился огромный смерч.

Синоптики объяснили, что смерч 5 мая образовался на стыке теплых и холодных атмосферных фронтов. Он был кратковременным, но достигал огромной высоты.

Что известно о смерче?

Смерч – это вихрь с вертикальной осью вращения, диаметром от нескольких метров до нескольких сотен метров. На стыке теплых и холодных воздушных масс образовалось мощное кучево-дождевое облако.