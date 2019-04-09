Прогноз погоды на 10 апреля: в Украину идут дожди с грозами, но потеплеет до +20 градусов
Погода в Украине в среду, 10 апреля, будет дождливой, но очень теплой. Воздух прогреется до +20 +22 градусов, однако в западных регионах будет холоднее – +9 +11 градусов. Весенние грозы возможны в центральных и южных регионах.
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, 10 апреля дожди накроют большую часть Украины, только жителей Востока, Волынской и Ровенской областей будет радовать сухая погода, весеннее солнце и потепление.
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Осадки будут периодические, но не будут прекращаться ни днем, ни ночью.
Температура воздуха удержится в пределах +15 +20 градусов, в западных областях будет свежее – +8 +14 градусов,
– добавила синоптик.
Дожди принесут с собой грозы в Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. Однако, погода будет спокойной, а порывы ветра будут достигать лишь 5-10 метров в секунду.
В Киеве в среду дожди будут локальными. Ночью столбики термометров опустятся до +8 +10 градусов, а днем потеплеет до +14 +16 градусов.
Прогноз погоды на среду, 10 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +17…+19
Львов – +10…+12
Ивано-Франковск – +10…+12
Тернополь – +11…+13
Черновцы – +11…+13
Хмельницкий – +11…+13
Луцк – +9…+11
Ровно – +10…+12
Житомир – +15…+17
Винница – +17…+19
Одесса – +16…+18
Николаев – +18…+20
Херсон – +17…+19
Симферополь – +16…+18
Кропивницкий – +20…+22
Черкассы – +19…+21
Чернигов – +16…+18
Сумы – +17…+19
Полтава – +19…+21
Днепр – +20…+22
Запорожье – +17…+19
Донецк – +19…+21
Луганск – +19…+21
Харьков – +20…+22
Киев – +15…+17
Прогноз погоды в Украине 10 апреля, от Укргидрометцентра
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