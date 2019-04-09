Прогноз погоды на 10 апреля: в Украину идут дожди с грозами, но потеплеет до +20 градусов

Погода в Украине в среду, 10 апреля, будет дождливой, но очень теплой. Воздух прогреется до +20 +22 градусов, однако в западных регионах будет холоднее – +9 +11 градусов. Весенние грозы возможны в центральных и южных регионах.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, 10 апреля дожди накроют большую часть Украины, только жителей Востока, Волынской и Ровенской областей будет радовать сухая погода, весеннее солнце и потепление.

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Осадки будут периодические, но не будут прекращаться ни днем, ни ночью.

Температура воздуха удержится в пределах +15 +20 градусов, в западных областях будет свежее – +8 +14 градусов,

– добавила синоптик.

Дожди принесут с собой грозы в Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. Однако, погода будет спокойной, а порывы ветра будут достигать лишь 5-10 метров в секунду.

В Киеве в среду дожди будут локальными. Ночью столбики термометров опустятся до +8 +10 градусов, а днем ​​потеплеет до +14 +16 градусов.

Прогноз погоды на среду, 10 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +17…+19

Львов – +10…+12

Ивано-Франковск – +10…+12

Тернополь – +11…+13

Черновцы – +11…+13

Хмельницкий – +11…+13

Луцк – +9…+11

Ровно – +10…+12

Житомир – +15…+17

Винница – +17…+19

Одесса – +16…+18

Николаев – +18…+20

Херсон – +17…+19

Симферополь – +16…+18

Кропивницкий – +20…+22

Черкассы – +19…+21

Чернигов – +16…+18

Сумы – +17…+19

Полтава – +19…+21

Днепр – +20…+22

Запорожье – +17…+19

Донецк – +19…+21

Луганск – +19…+21

Харьков – +20…+22

Киев – +15…+17



Прогноз погоды в Украине 10 апреля, от Укргидрометцентра