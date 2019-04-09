17:08
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мизулина сказала, что йога провоцирует гомосексуализм. Бревнометы для армии РФ
      Вєсті Кремля
      23:22, 8 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, 8 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Прогноз погоды на 10 апреля: в Украину идут дожди с грозами, но потеплеет до +20 градусов

      146 Читати новину українською
      Погода 10 апреля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 10 апреля в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 10 апреля, будет дождливой, но очень теплой. Воздух прогреется до +20 +22 градусов, однако в западных регионах будет холоднее – +9 +11 градусов. Весенние грозы возможны в центральных и южных регионах.

      Как рассказала синоптик Наталья Диденко, 10 апреля дожди накроют большую часть Украины, только жителей Востока, Волынской и Ровенской областей будет радовать сухая погода, весеннее солнце и потепление.

      Читайте также: В Испании в начале апреля неожиданно выпал снег: фото, видео

      Осадки будут периодические, но не будут прекращаться ни днем, ни ночью.

      Температура воздуха удержится в пределах +15 +20 градусов, в западных областях будет свежее +8 +14 градусов,
      – добавила синоптик.

      Дожди принесут с собой грозы в Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. Однако, погода будет спокойной, а порывы ветра будут достигать лишь 5-10 метров в секунду.

      В Киеве в среду дожди будут локальными. Ночью столбики термометров опустятся до +8 +10 градусов, а днем ​​потеплеет до +14 +16 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 10 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +17…+19

      Львов – +10…+12

      Ивано-Франковск – +10…+12

      Тернополь – +11…+13

      Черновцы – +11…+13

      Хмельницкий – +11…+13

      Луцк – +9…+11

      Ровно – +10…+12

      Житомир – +15…+17

      Винница – +17…+19

      Одесса – +16…+18

      Николаев – +18…+20

      Херсон – +17…+19

      Симферополь – +16…+18

      Кропивницкий – +20…+22

      Черкассы – +19…+21

      Чернигов – +16…+18

      Сумы – +17…+19

      Полтава – +19…+21

      Днепр – +20…+22

      Запорожье – +17…+19

      Донецк – +19…+21

      Луганск – +19…+21

      Харьков – +20…+22

      Киев – +15…+17


      Прогноз погоды в Украине 10 апреля, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      107243
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      сегодня , 17:05 Зеленський – не феномен, або Чому політика перетворилася в шоу
      Сергій Стельмах 30
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 16:00 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 17005
      Якщо оберуть курс на неофіційну капітуляцію перед Росією, ми не будемо сидіти мовчки, – ветеран
      сегодня , 15:35 Якщо оберуть курс на неофіційну капітуляцію перед Росією, ми не будемо сидіти мовчки, – ветеран
      Леонід Остальцев 189
      "Газпром" давит на газ?
      сегодня , 15:00 "Газпром" давит на газ?
      Борис Немировський 63
      Одеса – українське гангстерське місто, – Le Monde
      сегодня , 15:00 Одеса – українське гангстерське місто, – Le Monde
      Світові Медіа 955
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В зону отчуждения в Чернобыле прокладывают железную дорогу
       31 марта 2017 , 14:31
      Главные новости футбола 13 сентября: президент Карпат вышел в свет впервые за 7 месяцев, Хоффенхайм готовится к Шахтеру
       14 сентября 2018 , 07:00
      Эль Класико Барселона – Реал: промо центрального матча уик-энда
       28 октября 2018 , 10:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук