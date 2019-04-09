Прогноз погоди на 10 квітня: в Україну йдуть дощі з грозами, але потепліє до +20 градусів
Погода в Україні у середу, 10 квітня, буде дощовою, але дуже теплою. Повітря прогріється до +20+22 градусів, проте у західних регіонах буде холодніше – +9+11 градусів. Весняні грози можливі у центральних і південних регіонах.
Як розповіла синоптик Наталка Діденко, 10 квітня дощі накриють більшу частину України, лише жителів Сходу, Волинської та Рівненської областей буде радувати суха погода, весняне сонце і потепління.
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Опади будуть періодичні, але не припинятимуться ні вдень, ні вночі.
Температура повітря втримається у межах +15+20 градусів, у західних областях буде свіжіше – +8+14 градусів,
– додала синоптик.
Дощі принесуть з собою грози у Вінницьку, Кропивницьку, Миколаївську та Одеську області. Проте, погода буде спокійною, а пориви вітру сягатимуть лише 5-10 метрів за секунду.
У Києві в середу дощі будуть локальними. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +8+10 градусів, а вдень потепліє до +14+16 градусів.
Прогноз погоди на середу, 10 квітня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +9…+11
Рівне – +10…+12
Житомир – +15…+17
Вінниця – +17…+19
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +16…+18
Суми – +17…+19
Полтава – +19…+21
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +19…+21
Харків – +20…+22
Київ – +15…+17
Прогноз погоди в Україні 10 квітня, від Укргідрометцентру
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