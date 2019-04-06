В Іспанії на початку квітня несподівано випав сніг: фото, відео
В Іспанії у перших числах квітня почалося сильне похолодання, а частину регіонів засипало снігом. Через сильну негоду на дорогах країни сталася низка ДТП, постраждали щонайменше 30 осіб.
Так, у п'ятницю 5 квітня, біля міста Самосьєрра у провінції Мадрид через сильний снігопад сталася масштабна аварія за участю близько 50 автомобілів.
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У результаті ДТП постраждали 35 осіб. Серед них лише одна жінка отримала серйозні травми, інші відбулися легкими ушкодженнями.
Через сильний снігопад у північних регіонах Іспанії на вихідні 6-7 квітня оголосили жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають, що холодний фронт пронесеться по всій країні. Незаначне потепління можливе лише з 8-9 квітня.
Проте, несподіваному снігу зраділи лижники, які мали змогу покатитися у гірському районі Невади в Іспанії.