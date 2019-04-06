12:29
6 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Розроблено новий російський літак. Путін рекламує одяг
      Вєсті Кремля
      21:38, 5 квітня
      Вєсті.UA: Ультиматум Зеленського щодо дебатів. Ляшко хайпанув на темі аналізів
      Вєсті.UA
      19:58, 5 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      В Іспанії на початку квітня несподівано випав сніг: фото, відео

      171 Читать новость на русском
      В Іспанії випав сніг
      В Іспанії випав сніг / okdario.com

      В Іспанії у перших числах квітня почалося сильне похолодання, а частину регіонів засипало снігом. Через сильну негоду на дорогах країни сталася низка ДТП, постраждали щонайменше 30 осіб.

      Так, у п'ятницю 5 квітня, біля міста Самосьєрра у провінції Мадрид через сильний снігопад сталася масштабна аварія за участю близько 50 автомобілів.

      Читайте також: У Каліфорнії розквітли тисячі яскравих маків: заворожуючі фото

      У результаті ДТП постраждали 35 осіб. Серед них лише одна жінка отримала серйозні травми, інші відбулися легкими ушкодженнями.

       

      Через сильний снігопад у північних регіонах Іспанії на вихідні 6-7 квітня оголосили жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають, що холодний фронт пронесеться по всій країні. Незаначне потепління можливе лише з 8-9 квітня.

      Проте, несподіваному снігу зраділи лижники, які мали змогу покатитися у гірському районі Невади в Іспанії.

       

       

       

       

       

      blog_ava
      Зеленський vs Порошенко: хто завоює глядацьку аудиторію на дебатах?
      сьогодні
      4523
      Теги: Аварії та ДТП Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      сьогодні , 12:00 В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке
      Ольга Черненко 145
      Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      сьогодні , 08:40 Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      Артем Овдієнко 1801
      "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      сьогодні , 07:40 "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      Павло Казарін 815
      Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      5 квітня , 22:00 Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      Світові Медіа 1548
      Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      5 квітня , 20:00 Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо
      7425
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук