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      У Каліфорнії розквітли тисячі яскравих маків: заворожуючі фото

      731 Читать новость на русском
      У Каліфорнії розквітли тисячі яскравих маків
      У Каліфорнії розквітли тисячі яскравих маків / Twitter

      З приходом весни пагорби поблизу Лос-Анджелеса вкрили тисячі яскравих маків. Місцеві жителі і туристи приїздять сюди цілими групами, аби помилуватися барвистими квітами.

      Через посушливий клімат дикі маки не часто розквітають у цьому регіоні.

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      Але цієї зими Каліфорнію щедро поливали дощі, тож з приходом весни барвисті маки розквітли на пагорбах Лейк Ельсінор.

      Маки розквітли у Каліфорнії та зачарували своєю красою туристів: фото

      Коли в Україну прийде справжня весна? Справжня весна в Україну у 2019 році прийде пізно. Прогноз погоди на березень не віщує весняного тепла: половина місяця минеться в хмарах, а температура вище +10...+12 градусів не підніметься. А стійке потепління прийде після 20 березня. За словами синоптиків, весна в Україну буде приходити поступово.

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      Теги: Новини США Погода Екологія
      Джерело: 24 канал
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