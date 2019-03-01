В Калифорнии расцвели тысячи ярких маков: завораживающие фото

С приходом весны холмы близ Лос-Анджелеса покрыли тысячи ярких маков. Местные жители и туристы приезжают сюда целыми группами, чтобы полюбоваться красочными цветами.

Из-за засушливого климата дикие маки редко расцветают в этом регионе.

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Но этой зимой Калифорнию щедро поливали дожди, поэтому с приходом весны красочные маки расцвели на холмах Лейк Эльсинор.

Маки расцвели в Калифорнии и очаровали своей красотой туристов: фото

Когда в Украину придет настоящая весна?

Настоящая весна в Украину в 2019 году придет поздно. Прогноз погоды на март не предвещает весеннего тепла: половина месяца пройдет в облаках, а температура выше +10...+12 градусов не поднимется. А устойчивое потепление придет после 20 марта. По словам синоптиков, весна в Украину будет приходить постепенно.