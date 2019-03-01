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      В Калифорнии расцвели тысячи ярких маков: завораживающие фото

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      В Калифорнии расцвели тысячи ярких маков
      В Калифорнии расцвели тысячи ярких маков / Twitter

      С приходом весны холмы близ Лос-Анджелеса покрыли тысячи ярких маков. Местные жители и туристы приезжают сюда целыми группами, чтобы полюбоваться красочными цветами.

      Из-за засушливого климата дикие маки редко расцветают в этом регионе.

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      Но этой зимой Калифорнию щедро поливали дожди, поэтому с приходом весны красочные маки расцвели на холмах Лейк Эльсинор.

      Маки расцвели в Калифорнии и очаровали своей красотой туристов: фото

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      Теги: Новости США Погода Экология
      Источник: 24 канал
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