В Испании в начале апреля неожиданно выпал снег: фото, видео
В Испании в первых числах апреля началось сильное похолодание, а часть регионов засыпало снегом. Из-за сильной непогоды на дорогах страны произошел ряд ДТП, пострадали по меньшей мере 30 человек.
Так, в пятницу 5 апреля, возле города Самосьерра в провинции Мадрид из-за сильного снегопада произошла масштабная авария с участием около 50 автомобилей.
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В результате ДТП пострадали 35 человек. Среди них только одна женщина получила серьезные травмы, остальные отделались легкими повреждениями.
Из-за сильного снегопада в северных регионах Испании на выходные 6-7 апреля объявили желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что холодный фронт пронесется по всей стране. Незаначительное потепление возможно лишь с 8-9 апреля.
Однако, неожиданному снегу обрадовались лыжники, которые смогли покататься в горном районе Невады в Испании.