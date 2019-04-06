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      В Испании в начале апреля неожиданно выпал снег: фото, видео

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      В Испании выпал снег
      В Испании выпал снег / okdario.com

      В Испании в первых числах апреля началось сильное похолодание, а часть регионов засыпало снегом. Из-за сильной непогоды на дорогах страны произошел ряд ДТП, пострадали по меньшей мере 30 человек.

      Так, в пятницу 5 апреля, возле города Самосьерра в провинции Мадрид из-за сильного снегопада произошла масштабная авария с участием около 50 автомобилей.

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      В результате ДТП пострадали 35 человек. Среди них только одна женщина получила серьезные травмы, остальные отделались легкими повреждениями.

       

      Из-за сильного снегопада в северных регионах Испании на выходные 6-7 апреля объявили желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что холодный фронт пронесется по всей стране. Незаначительное потепление возможно лишь с 8-9 апреля.

      Однако, неожиданному снегу обрадовались лыжники, которые смогли покататься в горном районе Невады в Испании.

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Погода
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