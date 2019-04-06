В Испании в начале апреля неожиданно выпал снег: фото, видео

В Испании в первых числах апреля началось сильное похолодание, а часть регионов засыпало снегом. Из-за сильной непогоды на дорогах страны произошел ряд ДТП, пострадали по меньшей мере 30 человек.

Так, в пятницу 5 апреля, возле города Самосьерра в провинции Мадрид из-за сильного снегопада произошла масштабная авария с участием около 50 автомобилей.

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В результате ДТП пострадали 35 человек. Среди них только одна женщина получила серьезные травмы, остальные отделались легкими повреждениями.

Vídeo de la #A1 en #Somosierra tras un accidente en cadena por la nevada. 50 vehículos implicados ️ Según @fomentogob, quitanieves y grúas trabajando a destajo para despejar la calzada. pic.twitter.com/kiil1s2Qr0 — tiempo.com (@TiempoCom) 5 април 2019 г.

Из-за сильного снегопада в северных регионах Испании на выходные 6-7 апреля объявили желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают, что холодный фронт пронесется по всей стране. Незаначительное потепление возможно лишь с 8-9 апреля.

Однако, неожиданному снегу обрадовались лыжники, которые смогли покататься в горном районе Невады в Испании.