00:05
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Прогноз погоды на 10 августа: разгуляется настоящее лето

      1013 Читати новину українською
      Погода 10 августа 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 10 августа / argospetinsurance.co.uk

      Погода в Украине в субботу, 10 августа, будет совсем летней – сухой и жаркой. Локальные грозовые дожди возможны разве что на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине.

      На Востоке может быть порывистый ветер, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Интересно: На Аляске растаял лед: экологи бьют тревогу

      Да, 10 августа антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха – 24... +29 градусов.

      Все закидывайте подальше, все стирки, глажки, уборки, фаршировку перцев, консервирование помидоров, пристегнутый к вам диван с сериалом, даже гонки по окончательным скидками – и на природу!
      – рекомендует синоптик.

      В Киеве в субботу, 10 августа, погода также будет почти идеальной. Никаких осадков, лишь солнце и 25 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 10 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +29…+31

      Львов – +26…+28

      Ивано-Франковск – +27…+29

      Тернополь – +25…+27

      Черновцы – +26…+28

      Хмельницкий – +26…+28

      Луцк – +24…+26

      Ровно – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Винница – +27…+29

      Одесса – +28…+30

      Николаев – +28…+30

      Херсон – +28…+30

      Симферополь – +28…+30

      Кропивницкий – +25…+27

      Черкассы – +25…+27

      Чернигов – +24…+26

      Сумы – +23…+25

      Полтава – +26…+28

      Днепр – +26…+28

      Запорожье – +26…+28

      Донецк – +25…+27

      Луганск – +23…+25

      Харьков – +25…+27

      Киев – +24…+26


      Прогноз погоды на субботу, 10 августа, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      10 августа
      1415
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 10 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      10 августа , 23:43 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      36
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 августа , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 655
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 августа , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 377
      Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      10 августа , 19:04 Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      Блог Соцмережі 1224
      "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      10 августа , 19:01 "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      1412
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук