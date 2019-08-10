Прогноз погоды на 10 августа: разгуляется настоящее лето

Погода в Украине в субботу, 10 августа, будет совсем летней – сухой и жаркой. Локальные грозовые дожди возможны разве что на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине.

На Востоке может быть порывистый ветер, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Интересно: На Аляске растаял лед: экологи бьют тревогу

Да, 10 августа антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха – 24... +29 градусов.

Все закидывайте подальше, все стирки, глажки, уборки, фаршировку перцев, консервирование помидоров, пристегнутый к вам диван с сериалом, даже гонки по окончательным скидками – и на природу!

– рекомендует синоптик.

В Киеве в субботу, 10 августа, погода также будет почти идеальной. Никаких осадков, лишь солнце и 25 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 10 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29…+31

Львов – +26…+28

Ивано-Франковск – +27…+29

Тернополь – +25…+27

Черновцы – +26…+28

Хмельницкий – +26…+28

Луцк – +24…+26

Ровно – +24…+26

Житомир – +25…+27

Винница – +27…+29

Одесса – +28…+30

Николаев – +28…+30

Херсон – +28…+30

Симферополь – +28…+30

Кропивницкий – +25…+27

Черкассы – +25…+27

Чернигов – +24…+26

Сумы – +23…+25

Полтава – +26…+28

Днепр – +26…+28

Запорожье – +26…+28

Донецк – +25…+27

Луганск – +23…+25

Харьков – +25…+27

Киев – +24…+26



Прогноз погоды на субботу, 10 августа, от Укргидрометцентра