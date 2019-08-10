Прогноз погоды на 10 августа: разгуляется настоящее лето
Погода в Украине в субботу, 10 августа, будет совсем летней – сухой и жаркой. Локальные грозовые дожди возможны разве что на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине.
На Востоке может быть порывистый ветер, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Да, 10 августа антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха – 24... +29 градусов.
Все закидывайте подальше, все стирки, глажки, уборки, фаршировку перцев, консервирование помидоров, пристегнутый к вам диван с сериалом, даже гонки по окончательным скидками – и на природу!
– рекомендует синоптик.
В Киеве в субботу, 10 августа, погода также будет почти идеальной. Никаких осадков, лишь солнце и 25 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 10 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29…+31
Львов – +26…+28
Ивано-Франковск – +27…+29
Тернополь – +25…+27
Черновцы – +26…+28
Хмельницкий – +26…+28
Луцк – +24…+26
Ровно – +24…+26
Житомир – +25…+27
Винница – +27…+29
Одесса – +28…+30
Николаев – +28…+30
Херсон – +28…+30
Симферополь – +28…+30
Кропивницкий – +25…+27
Черкассы – +25…+27
Чернигов – +24…+26
Сумы – +23…+25
Полтава – +26…+28
Днепр – +26…+28
Запорожье – +26…+28
Донецк – +25…+27
Луганск – +23…+25
Харьков – +25…+27
Киев – +24…+26
Прогноз погоды на субботу, 10 августа, от Укргидрометцентра
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