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      Прогноз погоди на 10 серпня: розгуляється справжнє літо

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      Погода 10 серпня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 10 серпня / argospetinsurance.co.uk

      Погода в Україні у суботу, 10 серпня, буде зовсім літньою – сухою та спекотною. Локальні грозові дощі можливі хіба що на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині.

      На Сході може бути рвучкий вітер, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, 10 серпня антициклон зумовить майже скрізь сонце та комфортну температуру повітря – +24+29 градусів.

      Все закидайте подалі, усі прання, прасування, прибирання, фарширування перців, консервування помідорів, припасований до вас диван з серіалом, навіть гонки за остаточними знижками – і на природу! 
      – рекомендує синоптик.

      У Києві у суботу, 10 серпня, погода також буде майже ідеальною. Жодних опадів, лише сонце і +25 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 10 серпня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +26…+28

      Івано-Франківськ – +27…+29

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +26…+28

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +28…+30

      Херсон – +28…+30

      Сімферополь – +28…+30

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +24…+26

      Суми – +23…+25

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +26…+28

      Запоріжжя – +26…+28

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +25…+27

      Київ – +24…+26


      Прогноз погоди на суботу, 10 серпня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Погода
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