Прогноз погоди на 10 серпня: розгуляється справжнє літо
Погода в Україні у суботу, 10 серпня, буде зовсім літньою – сухою та спекотною. Локальні грозові дощі можливі хіба що на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині.
На Сході може бути рвучкий вітер, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Так, 10 серпня антициклон зумовить майже скрізь сонце та комфортну температуру повітря – +24+29 градусів.
Все закидайте подалі, усі прання, прасування, прибирання, фарширування перців, консервування помідорів, припасований до вас диван з серіалом, навіть гонки за остаточними знижками – і на природу!
– рекомендує синоптик.
У Києві у суботу, 10 серпня, погода також буде майже ідеальною. Жодних опадів, лише сонце і +25 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 10 серпня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +27…+29
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +27…+29
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +24…+26
Суми – +23…+25
Полтава – +26…+28
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +23…+25
Харків – +25…+27
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на суботу, 10 серпня, від Укргідрометцентру