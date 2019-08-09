Прогноз погоди на 10 серпня: розгуляється справжнє літо

Погода в Україні у суботу, 10 серпня, буде зовсім літньою – сухою та спекотною. Локальні грозові дощі можливі хіба що на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині.

На Сході може бути рвучкий вітер, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Так, 10 серпня антициклон зумовить майже скрізь сонце та комфортну температуру повітря – +24+29 градусів.

Все закидайте подалі, усі прання, прасування, прибирання, фарширування перців, консервування помідорів, припасований до вас диван з серіалом, навіть гонки за остаточними знижками – і на природу!

– рекомендує синоптик.

У Києві у суботу, 10 серпня, погода також буде майже ідеальною. Жодних опадів, лише сонце і +25 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 10 серпня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +27…+29

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +24…+26

Суми – +23…+25

Полтава – +26…+28

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +23…+25

Харків – +25…+27

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на суботу, 10 серпня, від Укргідрометцентру