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      Прогноз погоды на 10 декабря: в Украине будет тепло и практически без осадков

      6 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 10 декабря / shutterstock

      Погода в Украине во вторник, 10 декабря, будет иметь необычное для этого времени потепление. Температура воздуха местами будет превышать климатическую норму.

      Существенных осадков нигде не ожидается. Только в Закарпатье возможен дождь, а в Карпатах – с мокрым снегом.

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      Ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

      Теплее всего будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +10...+12 градусов.

      В Киеве ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +6.

      Прогноз погоды на понедельник, 10 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +4...+6

      Винница – +3...+5

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +5...+7

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – +3...+5

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +2...+4

      Киев – +4...+6


      Прогноз погоды на вторник, 10 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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