Прогноз погоды на 10 декабря: в Украине будет тепло и практически без осадков
Погода в Украине во вторник, 10 декабря, будет иметь необычное для этого времени потепление. Температура воздуха местами будет превышать климатическую норму.
Существенных осадков нигде не ожидается. Только в Закарпатье возможен дождь, а в Карпатах – с мокрым снегом.
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Ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Теплее всего будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +10...+12 градусов.
В Киеве ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +6.
Прогноз погоды на понедельник, 10 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +3...+5
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +3...+5
Одесса – +10...+12
Николаев – +8...+10
Херсон – +5...+7
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +4...+6
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +2...+4
Киев – +4...+6