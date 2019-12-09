Прогноз погоды на 10 декабря: в Украине будет тепло и практически без осадков

Погода в Украине во вторник, 10 декабря, будет иметь необычное для этого времени потепление. Температура воздуха местами будет превышать климатическую норму.

Существенных осадков нигде не ожидается. Только в Закарпатье возможен дождь, а в Карпатах – с мокрым снегом.

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Ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Теплее всего будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +10...+12 градусов.

В Киеве ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +6.

Прогноз погоды на понедельник, 10 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +3...+5

Одесса – +10...+12

Николаев – +8...+10

Херсон – +5...+7

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +2...+4

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на вторник, 10 декабря, от Укргидрометцентра