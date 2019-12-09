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      Прогноз погоди на 10 грудня: в Україні буде тепло і практично без опадів

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      Прогноз погоди на 10 грудня / shutterstock

      Погода в Україні у вівторок, 10 грудня, буде незвично теплою для цього часу. Температура повітря подекуди перевищуватиме кліматичну норму.

      Істотних опадів ніде не очікується. Лише на Закарпатті можливий дощ, а в Карпатах – з мокрим снігом.

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      Вночі, зранку у південних, центральних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

      Найтепліше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +10…+12 градусів.

      У Києві очікується сонячна погода. Температура повітря коливатиметься від +4 до +6.

      Прогноз погоди на понеділок, 10 грудня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +2…+4

      Київ – +4…+6


      Прогноз погоди на вівторок, 10 грудня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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