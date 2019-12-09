Прогноз погоди на 10 грудня: в Україні буде тепло і практично без опадів

Погода в Україні у вівторок, 10 грудня, буде незвично теплою для цього часу. Температура повітря подекуди перевищуватиме кліматичну норму.

Істотних опадів ніде не очікується. Лише на Закарпатті можливий дощ, а в Карпатах – з мокрим снігом. Це цікаво: Гору Ай-Петрі в окупованому Криму засипало снігом: казкові краєвиди Вночі, зранку у південних, центральних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Найтепліше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +10…+12 градусів. У Києві очікується сонячна погода. Температура повітря коливатиметься від +4 до +6. Прогноз погоди на понеділок, 10 грудня, у містах України: Ужгород – +5…+7 Львів – +4…+6 Івано-Франківськ – +5…+7 Тернопіль – +5…+7 Чернівці – +5…+7 Хмельницький – +4…+6 Луцьк – +3…+5 Рівне – +4…+6 Житомир – +4…+6 Вінниця – +3…+5 Одеса – +10…+12 Миколаїв – +8…+10 Херсон – +5…+7 Сімферополь – +7…+9 Кропивницький – +4…+6 Черкаси – +3…+5 Чернігів – +3…+5 Суми – +3…+5 Полтава – +2…+4 Дніпро – +4…+6 Запоріжжя – +4…+6 Донецьк – +4…+6 Луганськ – +3…+5 Харків – +2…+4 Київ – +4…+6

Прогноз погоди на вівторок, 10 грудня, від Укргідрометцентру