Прогноз погоди на 10 грудня: в Україні буде тепло і практично без опадів
Погода в Україні у вівторок, 10 грудня, буде незвично теплою для цього часу. Температура повітря подекуди перевищуватиме кліматичну норму.
Істотних опадів ніде не очікується. Лише на Закарпатті можливий дощ, а в Карпатах – з мокрим снігом.
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Вночі, зранку у південних, центральних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Найтепліше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +10…+12 градусів.
У Києві очікується сонячна погода. Температура повітря коливатиметься від +4 до +6.
Прогноз погоди на понеділок, 10 грудня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +3…+5
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +3…+5
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +2…+4
Київ – +4…+6
Прогноз погоди на вівторок, 10 грудня, від Укргідрометцентру