Прогноз погоды на 10 февраля: по всей Украине солнечно и с "плюсом", теплее всего – на Западе
Погода в Украине в воскресенье, 10 февраля, будет солнечной и теплой. Самые высокие температурные отметки будут в западных регионах, там температура воздуха прогреется до +7 градусов.
В других областях несмотря на то, что на календаре – февраль, тоже довольно тепло, однако там столбики термометров поднимутся не выше +2...+4 градусов, передает украинский синоптик Наталья Диденко.
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В воскресенье на Западе ожидается до +5...+9 градусов, вместе с солнышком. На остальной территории – облачно и точно посвежее, на Востоке – до 3 мороза днем,
– отмечает специалист.
Так, теплее всего, 10 февраля будет на Прикарпатье, Львовщине, Волыни, Ровенщине и Тернопольщине. Там температура воздуха, по данным Гидрометцентра, поднимется до +5...+7 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, – на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там столбики термометров будут показывать 0...+2 градуса.
Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду. По всей Украине – без осадков.
Водителям следует быть осторожными: на дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица.
В Киеве температура воздуха прогреется до +1...+3 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 10 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы- + 2... + 4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на воскресенье, 10 февраля, от Укргидрометцентра