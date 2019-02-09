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      Прогноз погоды на 10 февраля: по всей Украине солнечно и с "плюсом", теплее всего – на Западе

      26 Читати новину українською
      Погода 10 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 10 февраля

      Погода в Украине в воскресенье, 10 февраля, будет солнечной и теплой. Самые высокие температурные отметки будут в западных регионах, там температура воздуха прогреется до +7 градусов.

      В других областях несмотря на то, что на календаре – февраль, тоже довольно тепло, однако там столбики термометров поднимутся не выше +2...+4 градусов, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Человечество ждет самое теплое десятилетие за более 150 лет: прогноз метеорологов

      В воскресенье на Западе ожидается до +5...+9 градусов, вместе с солнышком. На остальной территории – облачно и точно посвежее, на Востоке – до 3 мороза днем,
      – отмечает специалист.

      Так, теплее всего, 10 февраля будет на Прикарпатье, Львовщине, Волыни, Ровенщине и Тернопольщине. Там температура воздуха, по данным Гидрометцентра, поднимется до +5...+7 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, – на Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там столбики термометров будут показывать 0...+2 градуса.

      Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду. По всей Украине – без осадков.

      Водителям следует быть осторожными: на дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица.

      В Киеве температура воздуха прогреется до +1...+3 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 10 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +5...+7

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +2...+4

      Винница – +3...+5

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +1...+3

      Сумы- + 2... + 4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – +1...+3

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      Прогноз погоды на воскресенье, 10 февраля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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