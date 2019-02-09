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      Прогноз погоди на 10 лютого: по всій Україні – сонячно та з "плюсом", найтепліше – на Заході

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      Погода 10 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 10 лютого, буде сонячною та теплою. Найвищі температурні позначки будуть у західних регіонах, там температура повітря прогріється до +7 градусів.

      У інших областях попри те, що на календарі – лютий, теж доволі тепло, проте там стовпчики термометрів піднімуться не вище +2...+4 градусів, передає український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: На людство чекає найтепліше десятиліття за понад 150 років: прогноз метеорологів

      У неділю на Заході очікується до +5...+9 градусів, разом із сонечком. На решті території – хмарно і точно свіжіше, на Сході – до 3 морозу вдень,
      – зазначає фахівець.

      Так, найтепліше, 10 лютого буде на Прикарпатті, Львівщині, Волині, Рівненщині та Тернопільщині. Там температура повітря, за даними Укргідрометцентру, підніметься до +5...+7 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, – на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Там стовпчики термометрів показуватимуть 0...+2 градуси.

      Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду. По всій Україні – без опадів.

      Водіям слід бути обережними: на дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця.

      У Києві температура повітря прогріється до +1...+3 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 10 лютого, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – +1…+3

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      Прогноз погоди на неділю, 10 лютого, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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