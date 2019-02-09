Прогноз погоди на 10 лютого: по всій Україні – сонячно та з "плюсом", найтепліше – на Заході

Погода в Україні у неділю, 10 лютого, буде сонячною та теплою. Найвищі температурні позначки будуть у західних регіонах, там температура повітря прогріється до +7 градусів.

У інших областях попри те, що на календарі – лютий, теж доволі тепло, проте там стовпчики термометрів піднімуться не вище +2...+4 градусів, передає український синоптик Наталка Діденко.

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У неділю на Заході очікується до +5...+9 градусів, разом із сонечком. На решті території – хмарно і точно свіжіше, на Сході – до 3 морозу вдень,

– зазначає фахівець.

Так, найтепліше, 10 лютого буде на Прикарпатті, Львівщині, Волині, Рівненщині та Тернопільщині. Там температура повітря, за даними Укргідрометцентру, підніметься до +5...+7 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, – на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Там стовпчики термометрів показуватимуть 0...+2 градуси.

Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду. По всій Україні – без опадів.

Водіям слід бути обережними: на дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця.

У Києві температура повітря прогріється до +1...+3 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 10 лютого, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +2…+4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +1…+3

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на неділю, 10 лютого, від Укргідрометцентру