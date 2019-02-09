Прогноз погоди на 10 лютого: по всій Україні – сонячно та з "плюсом", найтепліше – на Заході
Погода в Україні у неділю, 10 лютого, буде сонячною та теплою. Найвищі температурні позначки будуть у західних регіонах, там температура повітря прогріється до +7 градусів.
У інших областях попри те, що на календарі – лютий, теж доволі тепло, проте там стовпчики термометрів піднімуться не вище +2...+4 градусів, передає український синоптик Наталка Діденко.
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У неділю на Заході очікується до +5...+9 градусів, разом із сонечком. На решті території – хмарно і точно свіжіше, на Сході – до 3 морозу вдень,
– зазначає фахівець.
Так, найтепліше, 10 лютого буде на Прикарпатті, Львівщині, Волині, Рівненщині та Тернопільщині. Там температура повітря, за даними Укргідрометцентру, підніметься до +5...+7 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, – на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Там стовпчики термометрів показуватимуть 0...+2 градуси.
Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду. По всій Україні – без опадів.
Водіям слід бути обережними: на дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця.
У Києві температура повітря прогріється до +1...+3 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 10 лютого, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +2…+4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +1…+3
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на неділю, 10 лютого, від Укргідрометцентру