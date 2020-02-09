Прогноз погоды на 10 февраля: в Украину идет потепление, но будут обильные дожди

Погода в Украине в понедельник, 10 февраля, будет в основном теплой. Правда, на западе возможны дожди. Кроме того, следует ожидать сильный ветер. Столбики термометров поднимутся до +1 – +8 градусов, однако в восточной части будет холоднее – до -5 градусов мороза.

Как сообщает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, прогнозируют дождь и даже мокрый снег на западе и на части севера. Кроме того, будут обильные дожди в Карпатах.

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10-го февраля в Украине разгуляется очень сильный ветер. Скорость его составит 15-25 метров за секунду. В то же время на западе и особенно в Карпатах будет доходить до 30 метров за секунду. Ветер здесь будет дуть в юго-западном направлении, а на остальной территории – в южном.

Что касается погоды в понедельник в Киеве, то здесь следует ожидать сильный ветер. Но одновременно придет и потепление, и днем температура поднимется до +5 градусов. Также в столице в течение дня будет сухо, но уже к вечеру возможны дождь и мокрый снег.

По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего 10 февраля будет на Львовщине, Прикарпатье и Буковине – +6 – +8 градусов. А холоднее всего – на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и на Запорожье. Здесь столбики термометров опустятся до -1 – -3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 февраля:

Ужгород – +4...+6

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4... +6

Ровно – +4... +6

Житомир – +4... +6

Винница – +2...+4

Одесса – +5... +7

Николаев – +4... +6

Херсон – +2...+4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +4... +6

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – -1...-3

Донецк – -1...-3

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – +3...+5



Прогноз погоды в Украине на 10 февраля от Укргидрометцентра