Прогноз погоды на 10 февраля: в Украину идет потепление, но будут обильные дожди
Погода в Украине в понедельник, 10 февраля, будет в основном теплой. Правда, на западе возможны дожди. Кроме того, следует ожидать сильный ветер. Столбики термометров поднимутся до +1 – +8 градусов, однако в восточной части будет холоднее – до -5 градусов мороза.
Как сообщает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, прогнозируют дождь и даже мокрый снег на западе и на части севера. Кроме того, будут обильные дожди в Карпатах.
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10-го февраля в Украине разгуляется очень сильный ветер. Скорость его составит 15-25 метров за секунду. В то же время на западе и особенно в Карпатах будет доходить до 30 метров за секунду. Ветер здесь будет дуть в юго-западном направлении, а на остальной территории – в южном.
Что касается погоды в понедельник в Киеве, то здесь следует ожидать сильный ветер. Но одновременно придет и потепление, и днем температура поднимется до +5 градусов. Также в столице в течение дня будет сухо, но уже к вечеру возможны дождь и мокрый снег.
По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего 10 февраля будет на Львовщине, Прикарпатье и Буковине – +6 – +8 градусов. А холоднее всего – на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и на Запорожье. Здесь столбики термометров опустятся до -1 – -3 градусов.
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 февраля:
Ужгород – +4...+6
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4... +6
Ровно – +4... +6
Житомир – +4... +6
Винница – +2...+4
Одесса – +5... +7
Николаев – +4... +6
Херсон – +2...+4
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +4... +6
Сумы – -1...+1
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – -1...-3
Донецк – -1...-3
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...-3
Киев – +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 10 февраля от Укргидрометцентра