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      Прогноз погоды на 10 февраля: в Украину идет потепление, но будут обильные дожди

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      Какой будет погода в Украине 10 февраля / ukranews.com

      Погода в Украине в понедельник, 10 февраля, будет в основном теплой. Правда, на западе возможны дожди. Кроме того, следует ожидать сильный ветер. Столбики термометров поднимутся до +1 – +8 градусов, однако в восточной части будет холоднее – до -5 градусов мороза.

      Как сообщает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, прогнозируют дождь и даже мокрый снег на западе и на части севера. Кроме того, будут обильные дожди в Карпатах.

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      10-го февраля в Украине разгуляется очень сильный ветер. Скорость его составит 15-25 метров за секунду. В то же время на западе и особенно в Карпатах будет доходить до 30 метров за секунду. Ветер здесь будет дуть в юго-западном направлении, а на остальной территории – в южном.

      Что касается погоды в понедельник в Киеве, то здесь следует ожидать сильный ветер. Но одновременно придет и потепление, и днем температура поднимется до +5 градусов. Также в столице в течение дня будет сухо, но уже к вечеру возможны дождь и мокрый снег.

      По информации Украинского гидрометцентра, теплее всего 10 февраля будет на Львовщине, Прикарпатье и Буковине – +6 – +8 градусов. А холоднее всего – на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и на Запорожье. Здесь столбики термометров опустятся до -1 – -3 градусов.

      Прогноз погоды в Украине на понедельник, 10 февраля:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +4... +6

      Ровно – +4... +6

      Житомир – +4... +6

      Винница – +2...+4

      Одесса – +5... +7

      Николаев – +4... +6

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +4... +6

      Сумы – -1...+1

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – -1...-3

      Донецк – -1...-3

      Луганск – -1...-3

      Харьков – -1...-3

      Киев – +3...+5

      Погода. Україна, негода, сніг, дощ, тепло, потепління, зима 10 лютого
      Прогноз погоды в Украине на 10 февраля от Укргидрометцентра

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине Непогода в Украине
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