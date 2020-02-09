Прогноз погоди на 10 лютого: до України йде потепління, але рясно дощитиме
Погода в Україні в понеділок, 10 лютого, буде здебільшого теплою. Щоправда, на заході є можливими дощі. Крім того, слід очікувати сильний вітер. Стовпчики термометрів піднімуться до +1 – +8 градусів, однак у східній частині буде холодніше – до -5 градусів морозу.
Як повідомляє у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, прогнозують дощ і навіть мокрий сніг на заході та на частині півночі. Крім того, рясно дощитиме в Карпатах.
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10-го лютого в Україні розгуляється вітер до дуже сильного. Швидкість його становитиме 15 –25 метрів за секунду. Натомість на заході та особливо у Карпатах доходитиме до 30 метрів за секунду. Вітер тут дутиме у південно-західному напрямку, а на решті території – в південному.
Щодо погоди у понеділок в у Києві, то тут слід очікувати сильний вітер. Але водночас прийде й потепління, і вдень температура підніметься до +5 градусів. Також у столиці протягом дня буде сухо, але вже надвечір є можливими дощ і мокрий сніг.
За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 10 лютого буде на Львівщині, Прикарпатті та Буковині – +6 – +8 градусів. А найхолодніше – на Харківщині, Донеччині, Луганщині та на Запоріжжі. Тут стовпчики термометрів опустяться до -1 – -3 градусів.
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 10 лютого:
Ужгород – +4…+6
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +4…+6
Луцьк – +4… +6
Рівне – +4… +6
Житомир – +4… +6
Вінниця – +2…+4
Одеса – +5… +7
Миколаїв – +4… +6
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +4… +6
Суми – -1…+1
Полтава – +1…+3
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – +3…+5
Прогноз погоди в Україні на 10 лютого від Укргідрометцентру