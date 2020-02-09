Прогноз погоди на 10 лютого: до України йде потепління, але рясно дощитиме

Погода в Україні в понеділок, 10 лютого, буде здебільшого теплою. Щоправда, на заході є можливими дощі. Крім того, слід очікувати сильний вітер. Стовпчики термометрів піднімуться до +1 – +8 градусів, однак у східній частині буде холодніше – до -5 градусів морозу.

Як повідомляє у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, прогнозують дощ і навіть мокрий сніг на заході та на частині півночі. Крім того, рясно дощитиме в Карпатах.

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10-го лютого в Україні розгуляється вітер до дуже сильного. Швидкість його становитиме 15 –25 метрів за секунду. Натомість на заході та особливо у Карпатах доходитиме до 30 метрів за секунду. Вітер тут дутиме у південно-західному напрямку, а на решті території – в південному.

Щодо погоди у понеділок в у Києві, то тут слід очікувати сильний вітер. Але водночас прийде й потепління, і вдень температура підніметься до +5 градусів. Також у столиці протягом дня буде сухо, але вже надвечір є можливими дощ і мокрий сніг.

За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 10 лютого буде на Львівщині, Прикарпатті та Буковині – +6 – +8 градусів. А найхолодніше – на Харківщині, Донеччині, Луганщині та на Запоріжжі. Тут стовпчики термометрів опустяться до -1 – -3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 10 лютого:

Ужгород – +4…+6

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4… +6

Рівне – +4… +6

Житомир – +4… +6

Вінниця – +2…+4

Одеса – +5… +7

Миколаїв – +4… +6

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +4… +6

Суми – -1…+1

Полтава – +1…+3

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – +3…+5



Прогноз погоди в Україні на 10 лютого від Укргідрометцентру