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      Прогноз погоди на 10 лютого: до України йде потепління, але рясно дощитиме

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      Якою буде погода в Україні 10 лютого / ukranews.com

      Погода в Україні в понеділок, 10 лютого, буде здебільшого теплою. Щоправда, на заході є можливими дощі. Крім того, слід очікувати сильний вітер. Стовпчики термометрів піднімуться до +1 – +8 градусів, однак у східній частині буде холодніше – до -5 градусів морозу.

      Як повідомляє у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, прогнозують дощ і навіть мокрий сніг на заході та на частині півночі. Крім того, рясно дощитиме в Карпатах.

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      10-го лютого в Україні розгуляється вітер до дуже сильного. Швидкість його становитиме 15 –25 метрів за секунду. Натомість на заході та особливо у Карпатах доходитиме до 30 метрів за секунду. Вітер тут дутиме у південно-західному напрямку, а на решті території – в південному.

      Щодо погоди у понеділок в у Києві, то тут слід очікувати сильний вітер. Але водночас прийде й потепління, і вдень температура підніметься до +5 градусів. Також у столиці протягом дня буде сухо, але вже надвечір є можливими дощ і мокрий сніг.

      За інформацією Українського гідрометцентру, найтепліше 10 лютого буде на Львівщині, Прикарпатті та Буковині – +6 – +8 градусів. А найхолодніше – на Харківщині, Донеччині, Луганщині та на Запоріжжі. Тут стовпчики термометрів опустяться до -1 – -3 градусів.

      Прогноз погоди в Україні на понеділок, 10 лютого:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +4… +6

      Рівне – +4… +6

      Житомир – +4… +6

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +5… +7

      Миколаїв – +4… +6

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +4… +6

      Суми – -1…+1

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – -1…-3

      Донецьк – -1…-3

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -1…-3

      Київ – +3…+5

      Погода. Україна, негода, сніг, дощ, тепло, потепління, зима 10 лютого
      Прогноз погоди в Україні на 10 лютого від Укргідрометцентру 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні
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