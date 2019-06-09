Прогноз погоды на 10 июня: жара, жара, жара и немного дождей
Погода в Украине в понедельник, 10 июня, будет жаркой, местами до +35. И лишь на Западе – чуть холоднее и дожди.
"Жара. Жара. Жара. Такой он, прогноз погоды на ближайшую неделю", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Температура воздуха днем в общем по Украине будет колебаться вокруг отметки +30 градусов. В большинстве областей – свыше 30 тепла, лишь на Западе – от +27. К слову, это означает, что возрастает опасность пожаров, особенно в засушливых местах.
Кратковременные дожди с грозами завтра будут в западной части Украины, но не только. Можно ожидать осадки также на Севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине. При этом шквальный ветер и град – не исключены.
В столице в понедельник +30, может пройти грозовой дождь, однако он лишь усилит ощущение духоты.
Прогноз погоды на понедельник, 10 июня, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +31...+33
Запорожье – +30...+32
Донецк – +31...+33
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +28...+30
Прогноз погоды на понедельник, 10 июня, от Укргидрометцентра