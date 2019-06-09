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      Прогноз погоды на 10 июня: жара, жара, жара и немного дождей

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      Погода 10 июня 2019 Киев, Львов, Одесса и города Украины - прогноз синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 10 июня / ixabay.com

      Погода в Украине в понедельник, 10 июня, будет жаркой, местами до +35. И лишь на Западе – чуть холоднее и дожди.

      "Жара. Жара. Жара. Такой он, прогноз погоды на ближайшую неделю", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду

      Температура воздуха днем в общем по Украине будет колебаться вокруг отметки +30 градусов. В большинстве областей – свыше 30 тепла, лишь на Западе – от +27. К слову, это означает, что возрастает опасность пожаров, особенно в засушливых местах.

      Кратковременные дожди с грозами завтра будут в западной части Украины, но не только. Можно ожидать осадки также на Севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине. При этом шквальный ветер и град – не исключены.

      В столице в понедельник +30, может пройти грозовой дождь, однако он лишь усилит ощущение духоты.

      Прогноз погоды на понедельник, 10 июня, в городах Украины:

      Ужгород – +28...+30

      Львов – +26...+28

      Ивано-Франковск – +25...+27

      Тернополь – +25...+27

      Черновцы – +26...+28

      Хмельницкий – +27...+29

      Луцк – +26...+28

      Ровно – +26...+28

      Житомир – +29...+31

      Винница – +29...+31

      Одесса – +29...+31

      Николаев – +29...+31

      Херсон – +30...+32

      Симферополь – +29...+31

      Кропивницкий – +30...+32

      Черкассы – +29...+31

      Чернигов – +28...+30

      Сумы – +29...+31

      Полтава – +29...+31

      Днепр – +31...+33

      Запорожье – +30...+32

      Донецк – +31...+33

      Луганск – +31...+33

      Харьков – +30...+32

      Киев – +28...+30

      Погода
      Прогноз погоды на понедельник, 10 июня, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Лунный календарь на июнь 2019
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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