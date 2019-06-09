Прогноз погоды на 10 июня: жара, жара, жара и немного дождей

Погода в Украине в понедельник, 10 июня, будет жаркой, местами до +35. И лишь на Западе – чуть холоднее и дожди.

"Жара. Жара. Жара. Такой он, прогноз погоды на ближайшую неделю", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температура воздуха днем в общем по Украине будет колебаться вокруг отметки +30 градусов. В большинстве областей – свыше 30 тепла, лишь на Западе – от +27. К слову, это означает, что возрастает опасность пожаров, особенно в засушливых местах.

Кратковременные дожди с грозами завтра будут в западной части Украины, но не только. Можно ожидать осадки также на Севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине. При этом шквальный ветер и град – не исключены.

В столице в понедельник +30, может пройти грозовой дождь, однако он лишь усилит ощущение духоты.

Прогноз погоды на понедельник, 10 июня, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +31...+33

Запорожье – +30...+32

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +28...+30



Прогноз погоды на понедельник, 10 июня, от Укргидрометцентра