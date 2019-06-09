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      Прогноз погоди на 10 червня: спека, спека, спека і трохи дощів

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      Погода 10 червня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 10 червня / ixabay.com

      Погода в Україні у понеділок, 10 червня, буде спекотною, подекуди до +35. І лише на Заході – трохи "холодніше" та дощі.

      "Спека. Спека. Спека. Такий він, прогноз погоди на найближчий тиждень", – пише український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Сильні грози й вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Температура повітря удень загалом по Україні коливатиметься навколо позначки +30 градусів. У більшості областей – понад 30 тепла, лише на Заході – від +27. До слова, це означає, що зростає небезпека пожеж, особливо у посушливих місцях.

      Короткочасні дощі з грозами завтра будуть у західній частині України, але не тільки. Можна очікувати опади також на Півночі, у Вінницькій області та місцями на Харківщині. При цьому шквальний вітер та град – не виключені.

      У столиці в понеділок +30, може пройти грозовий дощ, однак він лише посилюватиме відчуття задухи. 

      Прогноз погоди на понеділок, 10 червня, у містах України:

      Ужгород – +28…+30

      Львів – +26…+28

      Івано-Франківськ – +25…+27

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +26…+28

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +26…+28

      Рівне – +26…+28

      Житомир – +29…+31

      Вінниця – +29…+31

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +29…+31

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +31…+33

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +31…+33

      Луганськ – +31…+33

      Харків – +30…+32

      Київ – +28…+30

      Погода
      Прогноз погоди на понеділок, 10 червня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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