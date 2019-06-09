Прогноз погоди на 10 червня: спека, спека, спека і трохи дощів

"Спека. Спека. Спека. Такий він, прогноз погоди на найближчий тиждень", – пише український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Температура повітря удень загалом по Україні коливатиметься навколо позначки +30 градусів. У більшості областей – понад 30 тепла, лише на Заході – від +27. До слова, це означає, що зростає небезпека пожеж, особливо у посушливих місцях.

Короткочасні дощі з грозами завтра будуть у західній частині України, але не тільки. Можна очікувати опади також на Півночі, у Вінницькій області та місцями на Харківщині. При цьому шквальний вітер та град – не виключені.

У столиці в понеділок +30, може пройти грозовий дощ, однак він лише посилюватиме відчуття задухи.