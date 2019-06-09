Прогноз погоди на 10 червня: спека, спека, спека і трохи дощів
Погода в Україні у понеділок, 10 червня, буде спекотною, подекуди до +35. І лише на Заході – трохи "холодніше" та дощі.
"Спека. Спека. Спека. Такий він, прогноз погоди на найближчий тиждень", – пише український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Температура повітря удень загалом по Україні коливатиметься навколо позначки +30 градусів. У більшості областей – понад 30 тепла, лише на Заході – від +27. До слова, це означає, що зростає небезпека пожеж, особливо у посушливих місцях.
Короткочасні дощі з грозами завтра будуть у західній частині України, але не тільки. Можна очікувати опади також на Півночі, у Вінницькій області та місцями на Харківщині. При цьому шквальний вітер та град – не виключені.
У столиці в понеділок +30, може пройти грозовий дощ, однак він лише посилюватиме відчуття задухи.
Прогноз погоди на понеділок, 10 червня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +26…+28
Рівне – +26…+28
Житомир – +29…+31
Вінниця – +29…+31
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +29…+31
Полтава – +29…+31
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +31…+33
Харків – +30…+32
Київ – +28…+30
Прогноз погоди на понеділок, 10 червня, від Укргідрометцентру