Прогноз погоды на 10 января: в нескольких областях ветер усилится до штормовых значений

Погода в Украине в четверг, 10 января, будет сложной. Особенно для водителей. На юге, а также в большинстве центральных областей, вечером и на Востоке будет падать снег под свист штормового ветра.

Об этом сообщил синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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На Юг и в Центр (кроме Винницкой) движется потепление до оттепели. Поэтому ожидается мокрый снег, местами с дождем и сильным ветром. На Западе Украины время от времени будет идти снег, на Севере – преимущественно без осадков.

Самая стужа окутает северные области: ночью – -10...-15 градусов, днем ​​- -3 ...- 8 градусов. На Западе днем ​​будет -2...-7 мороза. На Востоке температура максимально достигнет -1...-4 градусов. В Центр днем ​​придет оттепель, только на Винничине – -2 ...-5 градусов. Юг будет "плюсовым" – 0...+4 градуса, в Крыму – +2...+6 градусов.

А вот Киев ночью пощипает хороший мороз – -10...-14 градусов. Однако днем ​​температура поднимется до -4...-7 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 10 января, в городах Украины:

Ужгород – -1…-3

Львов – -3…-5

Ивано-Франковск – -3…-5

Тернополь – -4…-6

Черновцы – -3…-5

Хмельницкий – -4…-6

Луцк – -4…-6

Ровно – -4…-6

Житомир – -4…-6

Винница – -2…-4

Одесса – 3…5

Николаев – 1…3

Херсон – 2…4

Симферополь – 4…6

Кропивницкий – -1…1

Черкассы – -1…-3

Чернигов – -5…-7

Сумы – -3…-5

Полтава – -1...-3

Днепр – -1…1

Запорожье – 1…3

Донецк – 0…-2

Луганск – -2…-4

Харьков – -1…-3

Киев – -5…-7



Прогноз погоды на 10 января