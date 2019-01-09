Прогноз погоды на 10 января: в нескольких областях ветер усилится до штормовых значений
Погода в Украине в четверг, 10 января, будет сложной. Особенно для водителей. На юге, а также в большинстве центральных областей, вечером и на Востоке будет падать снег под свист штормового ветра.
Об этом сообщил синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Читайте также: Аномальные снегопады засыпают Европу: в результате непогоды уже умерли 13 человек
На Юг и в Центр (кроме Винницкой) движется потепление до оттепели. Поэтому ожидается мокрый снег, местами с дождем и сильным ветром. На Западе Украины время от времени будет идти снег, на Севере – преимущественно без осадков.
Самая стужа окутает северные области: ночью – -10...-15 градусов, днем - -3 ...- 8 градусов. На Западе днем будет -2...-7 мороза. На Востоке температура максимально достигнет -1...-4 градусов. В Центр днем придет оттепель, только на Винничине – -2 ...-5 градусов. Юг будет "плюсовым" – 0...+4 градуса, в Крыму – +2...+6 градусов.
А вот Киев ночью пощипает хороший мороз – -10...-14 градусов. Однако днем температура поднимется до -4...-7 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 10 января, в городах Украины:
Ужгород – -1…-3
Львов – -3…-5
Ивано-Франковск – -3…-5
Тернополь – -4…-6
Черновцы – -3…-5
Хмельницкий – -4…-6
Луцк – -4…-6
Ровно – -4…-6
Житомир – -4…-6
Винница – -2…-4
Одесса – 3…5
Николаев – 1…3
Херсон – 2…4
Симферополь – 4…6
Кропивницкий – -1…1
Черкассы – -1…-3
Чернигов – -5…-7
Сумы – -3…-5
Полтава – -1...-3
Днепр – -1…1
Запорожье – 1…3
Донецк – 0…-2
Луганск – -2…-4
Харьков – -1…-3
Киев – -5…-7
Прогноз погоды на 10 января