16:43
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Прогноз погоды на 10 января: в нескольких областях ветер усилится до штормовых значений

      123 Читати новину українською
      Погода 10 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптиков
      Прогноз погоды на 10 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 10 января, будет сложной. Особенно для водителей. На юге, а также в большинстве центральных областей, вечером и на Востоке будет падать снег под свист штормового ветра.

      Об этом сообщил синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Аномальные снегопады засыпают Европу: в результате непогоды уже умерли 13 человек

      На Юг и в Центр (кроме Винницкой) движется потепление до оттепели. Поэтому ожидается мокрый снег, местами с дождем и сильным ветром. На Западе Украины время от времени будет идти снег, на Севере – преимущественно без осадков.

      Самая стужа окутает северные области: ночью – -10...-15 градусов, днем ​​- -3 ...- 8 градусов. На Западе днем ​​будет -2...-7 мороза. На Востоке температура максимально достигнет -1...-4 градусов. В Центр днем ​​придет оттепель, только на Винничине – -2 ...-5 градусов. Юг будет "плюсовым" – 0...+4 градуса, в Крыму – +2...+6 градусов.

      А вот Киев ночью пощипает хороший мороз – -10...-14 градусов. Однако днем ​​температура поднимется до -4...-7 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 10 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1…-3

      Львов – -3…-5

      Ивано-Франковск – -3…-5

      Тернополь – -4…-6

      Черновцы – -3…-5

      Хмельницкий – -4…-6

      Луцк – -4…-6

      Ровно – -4…-6

      Житомир – -4…-6

      Винница – -2…-4

      Одесса – 3…5

      Николаев – 1…3

      Херсон – 2…4

      Симферополь – 4…6

      Кропивницкий – -1…1

      Черкассы – -1…-3

      Чернигов – -5…-7

      Сумы – -3…-5

      Полтава – -1...-3

      Днепр – -1…1

      Запорожье – 1…3

      Донецк – 0…-2

      Луганск – -2…-4

      Харьков – -1…-3

      Киев – -5…-7


      Прогноз погоды на 10 января

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      сегодня , 16:00 Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      Дмитро Гнап 139
      Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      сегодня , 15:00 Дискредитация государства, или Как наши элиты связаны с преступным миром
      Юрій Бутусов 758
      Zara: история успеха мирового бренда
      сегодня , 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
      Марія Ягодка 224
      Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      сегодня , 12:00 Плани Путіна щодо Білорусі: імперіалістичний потенціал карлика лізе на волю
      Артем Овдієнко 2568
      Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      сегодня , 11:00 Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      Сергій Лещенко 361
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      Нацотбор на Евровидение-2018: Бабкина обвинили в еще одном плагиате
       12 февраля 2018 , 01:01
      Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла одного представителя, 8 место в рейтинге под угрозой
       17 августа 2018 , 10:51
      Экс-звезда Шахтера как разменная монета гранда и еще 8 сенсационных переходов, которые могут подорвать трансферный рынок зимой
       26 декабря 2018 , 17:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук