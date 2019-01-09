Прогноз погоди на 10 січня: у кількох областях вітер посилиться до штормових значень

Погода в Україні у четвер, 10 січня, буде складною. Особливо для водіїв. На Півдні, а також у більшості центральних областей, ввечері й на Сході падатиме сніг під свист штормового вітру.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Аномальні снігопади засипають Європу: внаслідок негоди вже померли 13 людей

На Південь та в Центр (окрім Вінниччини) суне потепління аж до відлиги. Тож очікується мокрий сніг, подекуди з дощем і сильним вітром. На Заході України часом сніжитиме, на Півночі – переважно без опадів.

Найбільша холоднеча огорне північні області: вночі – -10...-15 градусів, вдень – -3...-8 градусів. На Заході вдень буде -2...-7 морозу. На Сході температура максимально сягне -1...-4 градусів. У Центр вдень прийде відлига, лише на Вінниччині – -2...-5 градусів. Південь буде "плюсовим" – 0...+4 градуси, в Криму – +2...+6 градусів.

А от Київ вночі пощипає добрячий мороз – -10...-14 градусів. Проте вдень температура підніметься до -4...-7 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 10 січня, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – -3…-5

Івано-Франківськ – -3…-5

Тернопіль – -4…-6

Чернівці – -3…-5

Хмельницький – -4…-6

Луцьк – -4…-6

Рівне – -4…-6

Житомир – -4…-6

Вінниця – -2…-4

Одеса – 3…5

Миколаїв – 1…3

Херсон – 2…4

Сімферополь – 4…6

Кропивницький – -1…1

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -5…-7

Суми – -3…-5

Полтава – -1...-3

Дніпро – -1…1

Запоріжжя – 1…3

Донецьк – 0…-2

Луганськ – -2…-4

Харків – -1…-3

Київ – -5…-7



Прогноз погоди на 10 січня