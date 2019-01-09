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      Прогноз погоди на 10 січня: у кількох областях вітер посилиться до штормових значень

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      Погода 10 січня 2019 Україна: прогноз погоди від синоптиків
      Прогноз погоди на 10 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 10 січня, буде складною. Особливо для водіїв. На Півдні, а також у більшості центральних областей, ввечері й на Сході падатиме сніг під свист штормового вітру.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      На Південь та в Центр (окрім Вінниччини) суне потепління аж до відлиги. Тож очікується мокрий сніг, подекуди з дощем і сильним вітром. На Заході України часом сніжитиме, на Півночі – переважно без опадів.

      Найбільша холоднеча огорне північні області: вночі – -10...-15 градусів, вдень – -3...-8 градусів. На Заході вдень буде -2...-7 морозу. На Сході температура максимально сягне -1...-4 градусів. У Центр вдень прийде відлига, лише на Вінниччині – -2...-5 градусів. Південь буде "плюсовим" – 0...+4 градуси, в Криму – +2...+6 градусів.

      А от Київ вночі пощипає добрячий мороз – -10...-14 градусів. Проте вдень температура підніметься до -4...-7 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 10 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…-3

      Львів – -3…-5

      Івано-Франківськ – -3…-5

      Тернопіль – -4…-6

      Чернівці – -3…-5

      Хмельницький – -4…-6

      Луцьк – -4…-6

      Рівне – -4…-6

      Житомир – -4…-6

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – 3…5

      Миколаїв – 1…3

      Херсон – 2…4

      Сімферополь – 4…6

      Кропивницький – -1…1

      Черкаси – -1…-3

      Чернігів – -5…-7

      Суми – -3…-5

      Полтава – -1...-3

      Дніпро – -1…1

      Запоріжжя – 1…3

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – -2…-4

      Харків – -1…-3

      Київ – -5…-7


      Прогноз погоди на 10 січня

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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