Прогноз погоди на 10 січня: у кількох областях вітер посилиться до штормових значень
Погода в Україні у четвер, 10 січня, буде складною. Особливо для водіїв. На Півдні, а також у більшості центральних областей, ввечері й на Сході падатиме сніг під свист штормового вітру.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Аномальні снігопади засипають Європу: внаслідок негоди вже померли 13 людей
На Південь та в Центр (окрім Вінниччини) суне потепління аж до відлиги. Тож очікується мокрий сніг, подекуди з дощем і сильним вітром. На Заході України часом сніжитиме, на Півночі – переважно без опадів.
Найбільша холоднеча огорне північні області: вночі – -10...-15 градусів, вдень – -3...-8 градусів. На Заході вдень буде -2...-7 морозу. На Сході температура максимально сягне -1...-4 градусів. У Центр вдень прийде відлига, лише на Вінниччині – -2...-5 градусів. Південь буде "плюсовим" – 0...+4 градуси, в Криму – +2...+6 градусів.
А от Київ вночі пощипає добрячий мороз – -10...-14 градусів. Проте вдень температура підніметься до -4...-7 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 10 січня, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -3…-5
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -4…-6
Чернівці – -3…-5
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -4…-6
Рівне – -4…-6
Житомир – -4…-6
Вінниця – -2…-4
Одеса – 3…5
Миколаїв – 1…3
Херсон – 2…4
Сімферополь – 4…6
Кропивницький – -1…1
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -5…-7
Суми – -3…-5
Полтава – -1...-3
Дніпро – -1…1
Запоріжжя – 1…3
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -2…-4
Харків – -1…-3
Київ – -5…-7
Прогноз погоди на 10 січня