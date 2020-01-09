Прогноз погоды на 10 января: в Украине резко потеплеет, но будут дожди и мокрый снег

Погода в Украине в пятницу, 10 января, будет совсем не зимней. Во все области придет потепление, местами до +7 градусов, ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке пишет, что Украина 10 января окажется под влиянием атмосферного фронта. Именно он принесет осадки.

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Дождь и мокрый снег прогнозируют в северных, западных и части центральных регионов. На Востоке и юге будет сухо, но облачно.

Резкое потепление в пятницу почувствуют жители запада. Там столбики термометров поднимутся до + 4 + 7 градксов тепла. Незначительные морозы до -1 градуса возможны лишь на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине.

В Киеве 10 января пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 10 января, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +2...+4

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – +1...+3

Суммы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 10 января от Укргидрометцентра