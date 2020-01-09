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      Прогноз погоды на 10 января: в Украине резко потеплеет, но будут дожди и мокрый снег

      38 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 10 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в пятницу, 10 января, будет совсем не зимней. Во все области придет потепление, местами до +7 градусов, ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах.

      Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке пишет, что Украина 10 января окажется под влиянием атмосферного фронта. Именно он принесет осадки.

      Интересно: В Норвегии зафиксировали новый температурный рекорд: синоптики объяснили причину

      Дождь и мокрый снег прогнозируют в северных, западных и части центральных регионов. На Востоке и юге будет сухо, но облачно.

      Резкое потепление в пятницу почувствуют жители запада. Там столбики термометров поднимутся до + 4 + 7 градксов тепла. Незначительные морозы до -1 градуса возможны лишь на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине.

      В Киеве 10 января пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

       

      Прогноз погоды на пятницу, 10 января, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +2...+4

      Винница – 0...+2

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – +1...+3

      Суммы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – -1...+1

      Киев – +1...+3


      Прогноз погоды на 10 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Погода
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