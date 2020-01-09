Прогноз погоды на 10 января: в Украине резко потеплеет, но будут дожди и мокрый снег
Погода в Украине в пятницу, 10 января, будет совсем не зимней. Во все области придет потепление, местами до +7 градусов, ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах.
Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке пишет, что Украина 10 января окажется под влиянием атмосферного фронта. Именно он принесет осадки.
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Дождь и мокрый снег прогнозируют в северных, западных и части центральных регионов. На Востоке и юге будет сухо, но облачно.
Резкое потепление в пятницу почувствуют жители запада. Там столбики термометров поднимутся до + 4 + 7 градксов тепла. Незначительные морозы до -1 градуса возможны лишь на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине.
В Киеве 10 января пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха поднимется до +3 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 10 января, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +2...+4
Винница – 0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – +1...+3
Суммы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – -1...+1
Киев – +1...+3