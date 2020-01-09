Прогноз погоди на 10 січня: в Україні різко потепліє, але будуть дощі і мокрий сніг

Погода в Україні у п'ятницю, 10 січня, буде зовсім не зимовою. В усі області прийде потепління, подекуди до +7 градусів, очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці пише, що Україна 10 січня опиниться впід впливом атмосферного фронту. Саме він принесе опади.

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Дощ та мокрий сніг прогнозують у північних, західних та частині центральних регіонів. На Сході та півдні буде переважно сухо, але хмарно.

Різке потепління у п'ятницю відчують жителі заходи. Там стовпчики термометрів піднімуться до +4+7 градксів тепла. Незначні морози до -1 градуса можливі лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині.

У Києві 10 січня пройдуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря підніметься до +3 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 10 січня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +2…+4

Вінниця – 0…+2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – +1…+3

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – -1…+1

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 10 січня від Укргідрометцентру