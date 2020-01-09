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      Прогноз погоди на 10 січня: в Україні різко потепліє, але будуть дощі і мокрий сніг

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      Прогноз погоди на 10 січня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у п'ятницю, 10 січня, буде зовсім не зимовою. В усі області прийде потепління, подекуди до +7 градусів, очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

      Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці пише, що Україна 10 січня опиниться впід впливом атмосферного фронту. Саме він принесе опади.

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      Дощ та мокрий сніг прогнозують у північних, західних та частині центральних регіонів. На Сході та півдні буде переважно сухо, але хмарно.

      Різке потепління у п'ятницю відчують жителі заходи. Там стовпчики термометрів піднімуться до +4+7 градксів тепла. Незначні морози  до -1 градуса можливі лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині.

      У Києві 10 січня пройдуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря підніметься до +3 градусів.

       

      Прогноз погоди на п'ятницю, 10 січня, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – +1…+3

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – -1…+1

      Київ – +1…+3


      Прогноз погоди на 10 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Погода
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