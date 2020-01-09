Прогноз погоди на 10 січня: в Україні різко потепліє, але будуть дощі і мокрий сніг
Погода в Україні у п'ятницю, 10 січня, буде зовсім не зимовою. В усі області прийде потепління, подекуди до +7 градусів, очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.
Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці пише, що Україна 10 січня опиниться впід впливом атмосферного фронту. Саме він принесе опади.
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Дощ та мокрий сніг прогнозують у північних, західних та частині центральних регіонів. На Сході та півдні буде переважно сухо, але хмарно.
Різке потепління у п'ятницю відчують жителі заходи. Там стовпчики термометрів піднімуться до +4+7 градксів тепла. Незначні морози до -1 градуса можливі лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині.
У Києві 10 січня пройдуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря підніметься до +3 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 10 січня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +2…+4
Вінниця – 0…+2
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – 0…+2
Чернігів – +1…+3
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – -1…+1
Київ – +1…+3