Прогноз погоды на 10 ноября: в Украине без осадков, но морозы дают о себе знать
Погода в Украине в субботу, 10 ноября, будет туманной, однако без осадков. Столбик термометра ночью опустится до минусовых отметок – украинцы ощутят настоящий ноябрьский холод.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Она отметила, что ночью воздух охладится местами до 4 градусов мороза, однако днем украинцев все еще будут радовать плюсовые отметки. Холоднее всего будет в восточных областях.
Днем в субботу +6+12, на Западе и Юге +8+14, на северо-востоке +3+7 градусов,
– пишет синоптик.
В Киеве 10 ноября дождя также не будет, однако синоптики обещают туманы. Ночью столбик термометра будет показывать от 0 до 3 градусов. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.
Прогноз погоды на субботу, 10 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +9...+11
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +8...+10
Одесса – +10...+12
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +4...+6
Сумы- + 3... + 5
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +7...+9
Донецк – +8...+10
Луганск – +4...+6
Харьков – +3...+5
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на 10 ноября от Укргидрометцентра