Погода в Украине в субботу, 10 ноября, будет туманной, однако без осадков. Столбик термометра ночью опустится до минусовых отметок – украинцы ощутят настоящий ноябрьский холод.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что ночью воздух охладится местами до 4 градусов мороза, однако днем украинцев все еще будут радовать плюсовые отметки. Холоднее всего будет в восточных областях.

Днем в субботу +6+12, на Западе и Юге +8+14, на северо-востоке +3+7 градусов,

– пишет синоптик.

В Киеве 10 ноября дождя также не будет, однако синоптики обещают туманы. Ночью столбик термометра будет показывать от 0 до 3 градусов. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.

Прогноз погоды на субботу, 10 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +10...+12

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +4...+6

Сумы- + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +7...+9

Донецк – +8...+10

Луганск – +4...+6

Харьков – +3...+5

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 10 ноября от Укргидрометцентра