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      Прогноз погоды на 10 ноября: в Украине без осадков, но морозы дают о себе знать

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      Прогноз погоды в Украине на 10 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 10 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 10 ноября, будет туманной, однако без осадков. Столбик термометра ночью опустится до минусовых отметок – украинцы ощутят настоящий ноябрьский холод.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Какой будет погода в Украине на следующей неделе: возможны морозы

      Она отметила, что ночью воздух охладится местами до 4 градусов мороза, однако днем украинцев все еще будут радовать плюсовые отметки. Холоднее всего будет в восточных областях.

      Днем в субботу +6+12, на Западе и Юге +8+14, на северо-востоке +3+7 градусов,
      – пишет синоптик.

      В Киеве 10 ноября дождя также не будет, однако синоптики обещают туманы. Ночью столбик термометра будет показывать от 0 до 3 градусов. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.

      Прогноз погоды на субботу, 10 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +8...+10

      Винница – +8...+10

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +8...+10

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +4...+6

      Сумы- + 3... + 5

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +4...+6

      Харьков – +3...+5

      Киев – +7...+9

      Прогноз погоди Україна 10 листопада
      Прогноз погоды на 10 ноября от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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