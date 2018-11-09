Прогноз погоди на 10 листопада: в Україні без опадів, проте морози дають про себе знати
Погода в Україні у суботу, 10 листопада, буде туманною, проте без опадів. Стовпчик термометра вночі опуститься до мінусових позначок – українці відчують справжній листопадовий холод.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Вона зазначила, що вночі повітря охолодиться подекуди до 4 градусів морозу, однак вдень українців все ще тішитимуть плюсові позначки. Найхолодніше буде у східних областях.
Вдень у суботу +6+12, на Заході та ПІвдні +8+14, на північному сході +3+7 градусів,
– пише синоптик.
У Києві 10 листопада дощу також не буде, однак синоптики обіцяють тумани. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 0 до 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла.
Прогноз погоди на суботу, 10 листопада, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +9…+11
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +4…+6
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +4…+6
Харків – +3…+5
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на 10 листопада від Укргідрометцентру