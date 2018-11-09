Погода в Україні у суботу, 10 листопада, буде туманною, проте без опадів. Стовпчик термометра вночі опуститься до мінусових позначок – українці відчують справжній листопадовий холод.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Вона зазначила, що вночі повітря охолодиться подекуди до 4 градусів морозу, однак вдень українців все ще тішитимуть плюсові позначки. Найхолодніше буде у східних областях.

Вдень у суботу +6+12, на Заході та ПІвдні +8+14, на північному сході +3+7 градусів,

– пише синоптик.

У Києві 10 листопада дощу також не буде, однак синоптики обіцяють тумани. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 0 до 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла.

Прогноз погоди на суботу, 10 листопада, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +9…+11

Рівне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +4…+6

Харків – +3…+5

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на 10 листопада від Укргідрометцентру