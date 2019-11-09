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      Прогноз погоды на 10 ноября: Украина накроют облака, на западе – дожди

      26 Читати новину українською
      Погода 10 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 10 ноября / punkt-a.info

      Погода в Украине в воскресенье, 10 ноября, будет облачной. Кроме того, на западе возможны дожди. Температура воздуха в среднем составит 13 – 15 градусов тепла.

      По информации Украинского гидрометцентра, 10 ноября дожди пройдут на Закарпатье. Волыни и Буковине, а также во Львовский, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях. Температура воздуха на западе составит основном 12 – 14 градусов выше нуля. А вот на Тернопольщине и Буковине будет несколько теплее – +13 – +15 градусов.

      Обратите внимание! Какой будет погода в ноябре: прогноз

      На остальной же территории Украины осадки не ожидается. Здесь столбики термометров в среднем поднимутся до +13 – +15 градусов тепла. Холоднее всего  будет в Сумской области – +11 – +13, а теплое – в ряде южных областей, а именно в Одесской, Николаевской областях и Крыму, где температура воздуха составит +17 – +19 градусов.

      В Киеве также специалисты прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха в воскресенье в столице составит +12 – +14 градусов тепла.

      На всей территории Украины ветер в основном будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

      Прогноз погоды на воскресенье, 10 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +12…+14

      Львов – +12…+14

      Ивано-Франковск – +12…+14

      Тернополь – +13…+15

      Черновцы – +13…+15

      Хмельницкий – +12…+14

      Луцк – +12…+14

      Ровно – +12…+14

      Житомир – +13…+15

      Винница – +14…+16

      Одесса – +17…+19

      Николаев – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Симферополь – +17…+19

      Кропивницкий – +14…+16

      Черкассы – +13…+15

      Чернигов – +12…+14

      Сумы – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Днепр – +14…+16

      Запорожье – +15…+17

      Донецк – +12…+14

      Луганск – +12…+14

      Харьков – +12…+14

      Киев – +12…+14

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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