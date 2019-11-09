15:19
9 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: На Росії презентували нову вундервафлю. Пристрасті Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      21:40, 8 листопада
      Вєсті.UA: Табори для "слуг народу". Коміка Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:57, 8 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Прогноз погоди на 10 листопада: Україну накриють хмари, на заході – дощі

      40 Читать новость на русском
      Погода 10 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Яко. буде погода 10 листопада / 24 канал

      Погода в Україні у неділю, 10 листопада, буде хмарною. Крім того, на заході є можливими дощі. Температура повітря у середньому становитиме 13 – 15 градусів тепла.

      За інформацією Українського гідрометцентру, 10 листопада дощі пройдуть на Закарпатті. Волині та Буковині, а також у Львівський, Івано-Франківській, Рівненській і Тернопільській областях. Температура повітря на заході становитиме здебільшого 12 – 14 градусів вище нуля. Натомість на Тернопільщині та Буковині буде дещо тепліше – +13 – +15 градусів.

      Зверніть увагу! Якою буде погода у листопаді: прогноз

      На решті ж території України опади не очікуються. Тут стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +13 – +15 градусів тепла. Найхолодніше ж буде на Сумщині – +11 – +13, а найтепліше – у низці південних областей, а саме на Одещині, Миколаївщині та Криму, де температура повітря становитиме +17 – +19 градусів.

      У Києві також фахівці прогнозують хмарну погоду. Температура повітря у неділю в столиці становитиме +12 – +14 градусів тепла.

      На всій території України вітер здебільшого дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на неділю, 10 листопада, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +12…+14

      Київ – +12…+14

      Цікаво! Пляж у Фінляндії засипало крижаними м’ячами: фото дивного явища природи

      Погода, Укргідрометцентр, 10 листопада, осінь, хмарно, дощі, Україна
      Прогноз погоди на 9 листопада від Укргідромецентру 

      blog_ava
      Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      сьогодні
      4776
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      сьогодні , 13:38 Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      Олексій Печій 4775
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 10:00 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 105865
      Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      31 жовтня , 10:30 Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      839
      Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      сьогодні , 09:30 Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      Настя Сукач 3912
      В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      сьогодні , 08:40 В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      Наталя Ромашова 344
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук