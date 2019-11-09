Прогноз погоди на 10 листопада: Україну накриють хмари, на заході – дощі

Погода в Україні у неділю, 10 листопада, буде хмарною. Крім того, на заході є можливими дощі. Температура повітря у середньому становитиме 13 – 15 градусів тепла.

За інформацією Українського гідрометцентру, 10 листопада дощі пройдуть на Закарпатті. Волині та Буковині, а також у Львівський, Івано-Франківській, Рівненській і Тернопільській областях. Температура повітря на заході становитиме здебільшого 12 – 14 градусів вище нуля. Натомість на Тернопільщині та Буковині буде дещо тепліше – +13 – +15 градусів.

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На решті ж території України опади не очікуються. Тут стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +13 – +15 градусів тепла. Найхолодніше ж буде на Сумщині – +11 – +13, а найтепліше – у низці південних областей, а саме на Одещині, Миколаївщині та Криму, де температура повітря становитиме +17 – +19 градусів.

У Києві також фахівці прогнозують хмарну погоду. Температура повітря у неділю в столиці становитиме +12 – +14 градусів тепла.

На всій території України вітер здебільшого дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на неділю, 10 листопада, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +13…+15

Вінниця – +14…+16

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +12…+14

Суми – +11…+13

Полтава – +13…+15

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +12…+14

Харків – +12…+14

Київ – +12…+14

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Прогноз погоди на 9 листопада від Укргідромецентру