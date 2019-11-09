Прогноз погоди на 10 листопада: Україну накриють хмари, на заході – дощі
Погода в Україні у неділю, 10 листопада, буде хмарною. Крім того, на заході є можливими дощі. Температура повітря у середньому становитиме 13 – 15 градусів тепла.
За інформацією Українського гідрометцентру, 10 листопада дощі пройдуть на Закарпатті. Волині та Буковині, а також у Львівський, Івано-Франківській, Рівненській і Тернопільській областях. Температура повітря на заході становитиме здебільшого 12 – 14 градусів вище нуля. Натомість на Тернопільщині та Буковині буде дещо тепліше – +13 – +15 градусів.
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На решті ж території України опади не очікуються. Тут стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +13 – +15 градусів тепла. Найхолодніше ж буде на Сумщині – +11 – +13, а найтепліше – у низці південних областей, а саме на Одещині, Миколаївщині та Криму, де температура повітря становитиме +17 – +19 градусів.
У Києві також фахівці прогнозують хмарну погоду. Температура повітря у неділю в столиці становитиме +12 – +14 градусів тепла.
На всій території України вітер здебільшого дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на неділю, 10 листопада, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +13…+15
Вінниця – +14…+16
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +12…+14
Суми – +11…+13
Полтава – +13…+15
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +12…+14
Харків – +12…+14
Київ – +12…+14
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Прогноз погоди на 9 листопада від Укргідромецентру