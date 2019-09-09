Прогноз погоды на 10 сентября: везде теплое и сухое бабье лето, только в Карпатах возможны дожди

Погода в Украине во вторник, 10 сентября, будет сухой и малооблачной. Все это будет обусловлено полосой высокого атмосферного давления с Атлантики.

Дожди вероятны только на Закарпатье и в Карпатах. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха в течение дня, гулять – не нагуляться, – +24...+29 градусов,

– отмечает эксперт.

Ветер в Украине будет юго-восточным и восточным, 3 – 8 метров в секунду, на Западе и в Приазовье – отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Теплее всего будет на севере и востоке страны. На Черниговщине и Сумщине воздух прогреется до +25...+27 градусов. На Харьковщине – еще жарче – +26...+28 градусов.

Значительно прохладнее на Львовщине и Прикарпатье – до +22...+24 градусов.

В Киеве будет сухо и ясно, днем ​​в столице ожидается около 27 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – 24...+26

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – 25...+27

Чернигов – +25...+27

Суммы – +25...+27

Полтава – +24...+26

Днепр – +26...+28

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +24...+26

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28



Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, от Укргидрометцентра