Прогноз погоды на 10 сентября: везде теплое и сухое бабье лето, только в Карпатах возможны дожди
Погода в Украине во вторник, 10 сентября, будет сухой и малооблачной. Все это будет обусловлено полосой высокого атмосферного давления с Атлантики.
Дожди вероятны только на Закарпатье и в Карпатах. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха в течение дня, гулять – не нагуляться, – +24...+29 градусов,
– отмечает эксперт.
Ветер в Украине будет юго-восточным и восточным, 3 – 8 метров в секунду, на Западе и в Приазовье – отдельные порывы до 15 метров в секунду.
Теплее всего будет на севере и востоке страны. На Черниговщине и Сумщине воздух прогреется до +25...+27 градусов. На Харьковщине – еще жарче – +26...+28 градусов.
Значительно прохладнее на Львовщине и Прикарпатье – до +22...+24 градусов.
В Киеве будет сухо и ясно, днем в столице ожидается около 27 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – 24...+26
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – 25...+27
Чернигов – +25...+27
Суммы – +25...+27
Полтава – +24...+26
Днепр – +26...+28
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +24...+26
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, от Укргидрометцентра