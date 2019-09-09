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      Прогноз погоды на 10 сентября: везде теплое и сухое бабье лето, только в Карпатах возможны дожди

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      Погода 10 сентября 2019 Украина – какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 10 сентября / szebenyiekszer.hu

      Погода в Украине во вторник, 10 сентября, будет сухой и малооблачной. Все это будет обусловлено полосой высокого атмосферного давления с Атлантики.

      Дожди вероятны только на Закарпатье и в Карпатах. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Температура воздуха в течение дня, гулять – не нагуляться, – +24...+29 градусов,
      – отмечает эксперт.

      Ветер в Украине будет юго-восточным и восточным, 3 – 8 метров в секунду, на Западе и в Приазовье – отдельные порывы до 15 метров в секунду.

      Теплее всего будет на севере и востоке страны. На Черниговщине и Сумщине воздух прогреется до +25...+27 градусов. На Харьковщине – еще жарче – +26...+28 градусов.

      Значительно прохладнее на Львовщине и Прикарпатье – до +22...+24 градусов.

      В Киеве будет сухо и ясно, днем ​​в столице ожидается около 27 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +23...+25

      Львов – +22...+24

      Ивано-Франковск – +22...+24

      Тернополь – +23...+25

      Черновцы – +24...+26

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +23...+25

      Ровно – +23...+25

      Житомир – +25...+27

      Винница – +25...+27

      Одесса – 24...+26

      Николаев – +26...+28

      Херсон – +26...+28

      Симферополь – +25...+27

      Кропивницкий – +25...+27

      Черкассы – 25...+27

      Чернигов – +25...+27

      Суммы – +25...+27

      Полтава – +24...+26

      Днепр – +26...+28

      Запорожье – +25...+27

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +24...+26

      Харьков – +26...+28

      Киев – +26...+28

      погода прогноз погоди на 10 вересня
      Прогноз погоды на вторник, 10 сентября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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