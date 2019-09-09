16:39
9 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Путін Росію розпродуватиме. Флешмоб у російській церкві
      Вєсті Кремля
      20:12, 7 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
      Вєсті.UA
      17:23, 7 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА ВИБОРИ В МОСКВІ

      Прогноз погоди на 10 вересня: всюди тепле і сухе бабине літо, лише у Карпатах можливі дощі

      57 Читать новость на русском
      Погода 10 вересня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 10 вересня / szebenyiekszer.hu

      Погода в Україні у вівторок, 10 вересня, буде сухою і малохмарною. Все це буде зумовлене смугою високого атмосферного тиску з Атлантики.

      Дощі ймовірні лише на Закарпатті та у Карпатах. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Найспекотніше літо в Європі: Аномальна спека у Франції вбила майже 1500 людей

      Температура повітря протягом дня, гуляти – не нагулятися, – +24…+29 градусів,
      – наголошує експертка.

      Вітер в Україні буде південно-східним та східним, 3 – 8 метрів за секунду, на Заході та в Приазов’ї – окремі пориви до 15 метрів за секунду.

      Найтепліше буде на Півночі і Сході країни. На Чернігівщині й Сумщині повітря прогріється до +25…+27 градусів. На Харківщині – ще спекотніше – +26…+28 градусів.

      Значно прохолодніше на Львівщині і Прикарпатті – до +22…+24 градусів.

      У Києві буде сухо й малохмарно, вдень у столиці очікується близько +27 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 10 вересня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +23…+25

      Рівне – +23…+25

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – 24…+26

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – 25…+27

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +25…+27

      Полтава –+24…+26

      Дніпро – +26…+28

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +24…+26

      Харків – +26…+28

      Київ – +26…+28

      погода прогноз погоди на 10 вересня
      Прогноз погоди на вівторок, 10 вересня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      24292
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Незаконні перебудови: як держслужбовці отримують дозволи на перепланування
      сьогодні , 16:00 Незаконні перебудови: як держслужбовці отримують дозволи на перепланування
      Тетяна Мартинюк 330
      Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      сьогодні , 15:00 Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      Артем Овдієнко 257
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      сьогодні , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      1592
      Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      сьогодні , 13:56 Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      Тетяна Мартинюк 1950
      Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      сьогодні , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      Леонід Остальцев 982
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук