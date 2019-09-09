Прогноз погоди на 10 вересня: всюди тепле і сухе бабине літо, лише у Карпатах можливі дощі

Погода в Україні у вівторок, 10 вересня, буде сухою і малохмарною. Все це буде зумовлене смугою високого атмосферного тиску з Атлантики.

Дощі ймовірні лише на Закарпатті та у Карпатах. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

Найспекотніше літо в Європі: Аномальна спека у Франції вбила майже 1500 людей

Температура повітря протягом дня, гуляти – не нагулятися, – +24…+29 градусів,

– наголошує експертка.

Вітер в Україні буде південно-східним та східним, 3 – 8 метрів за секунду, на Заході та в Приазов’ї – окремі пориви до 15 метрів за секунду.

Найтепліше буде на Півночі і Сході країни. На Чернігівщині й Сумщині повітря прогріється до +25…+27 градусів. На Харківщині – ще спекотніше – +26…+28 градусів.

Значно прохолодніше на Львівщині і Прикарпатті – до +22…+24 градусів.

У Києві буде сухо й малохмарно, вдень у столиці очікується близько +27 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 10 вересня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – 24…+26

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – 25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава –+24…+26

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +24…+26

Харків – +26…+28

Київ – +26…+28



Прогноз погоди на вівторок, 10 вересня, від Укргідрометцентру