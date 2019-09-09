Прогноз погоди на 10 вересня: всюди тепле і сухе бабине літо, лише у Карпатах можливі дощі
Погода в Україні у вівторок, 10 вересня, буде сухою і малохмарною. Все це буде зумовлене смугою високого атмосферного тиску з Атлантики.
Дощі ймовірні лише на Закарпатті та у Карпатах. Про це інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Температура повітря протягом дня, гуляти – не нагулятися, – +24…+29 градусів,
– наголошує експертка.
Вітер в Україні буде південно-східним та східним, 3 – 8 метрів за секунду, на Заході та в Приазов’ї – окремі пориви до 15 метрів за секунду.
Найтепліше буде на Півночі і Сході країни. На Чернігівщині й Сумщині повітря прогріється до +25…+27 градусів. На Харківщині – ще спекотніше – +26…+28 градусів.
Значно прохолодніше на Львівщині і Прикарпатті – до +22…+24 градусів.
У Києві буде сухо й малохмарно, вдень у столиці очікується близько +27 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 10 вересня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – 24…+26
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – 25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава –+24…+26
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +24…+26
Харків – +26…+28
Київ – +26…+28
Прогноз погоди на вівторок, 10 вересня, від Укргідрометцентру