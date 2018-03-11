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Прогноз погоды на 11 марта: снег с дождем на востоке и солнце на западе

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Погода 11 марта в Украине
Погода 11 марта в Украине

Погода в воскресенье, 11 марта, в Украине будет еще более весенней. Теплая, солнечная и без осадков погода ожидается в западных, центральных и южных областях.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, солнечная погода без осадков в воскресенье прогнозируется на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Черновицкой области, на Волыни, в Ровенской и Хмельницкой областях. Дневная температура воздуха в этих регионах в среднем составит от +9 до +12 градусов.

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Тем временем погода в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и в Запорожье тоже порадует солнцем и отсутствием осадков. Средняя дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +4+7 градусов.

На юге Украины 11 марта тоже будет сухо и солнечно с температурой воздуха +8+12 градусов. Отметим, что такой же весенней погода будет и в Киеве. Так, в столице не ожидается ни дождя, ни снега, а температура воздуха составит +3+5 градусов.

И совсем не весенняя погода в северных и восточных областях Украины. На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине и Луганщине прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура воздуха – 0+5 градусов. Исключением станет только Днепропетровщина, где будет сухо, солнечно и +4+6 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 11 марта, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +9...+11

Житомир – +4...+6

Винница – +6...+8

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4...+6

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...+2

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +3...+5

Прогноз погоди в Україні на 11 березня
Прогноз погоды на 11 марта от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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