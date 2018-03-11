10:21
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 11 березня: сніг з дощем на сході та сонце на заході

1412 Читать новость на русском
Погода 11 березня в Україні
Погода 11 березня в Україні / Колаж 24 Канал

Погода в неділю, 11 березня, в Україні буде ще більш весняною. Тепла, сонячна та без опадів погода очікується в західних, центральних та південних областях.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, сонячна погода без опадів у неділю прогнозується на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Чернівецькій області, на Волині, Рівненщині та Хмельниччині. Денна температура повітря в цих регіонах у середньому становитиме від +9 до +12 градусів.

Читайте також: В Україну повернуться морози

Тим часом погода на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та на Запоріжжі теж потішить сонцем і відсутністю опадів. Середня денна температура повітря прогнозується на рівні +4+7 градусів.

На півдні України 11 березня теж буде сухота сонячно із температурою повітря +8+12 градусів. Зазначимо, що такою ж весняною погода буде і в Києві. Так, у столиці не очікується ні дощу, ні снігу, а температура повітря становитиме +3+5 градусів.

І зовсім не весняною буде погода у північних та східних областях України. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Денна температура повітря – 0+5 градусів. Виключенням стане тільки Дніпропетровщина, де буде сухо, сонячно та +4+6 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 11 березня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +10…+12

Рівне – +9…+11

Житомир – +4…+6

Вінниця – +6…+8

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +4…+6

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +3…+5

Прогноз погоди на 11 березня від Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Україні на 11 березня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук