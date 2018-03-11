Прогноз погоди на 11 березня: сніг з дощем на сході та сонце на заході
Погода в неділю, 11 березня, в Україні буде ще більш весняною. Тепла, сонячна та без опадів погода очікується в західних, центральних та південних областях.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, сонячна погода без опадів у неділю прогнозується на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Чернівецькій області, на Волині, Рівненщині та Хмельниччині. Денна температура повітря в цих регіонах у середньому становитиме від +9 до +12 градусів.
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Тим часом погода на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та на Запоріжжі теж потішить сонцем і відсутністю опадів. Середня денна температура повітря прогнозується на рівні +4+7 градусів.
На півдні України 11 березня теж буде сухота сонячно із температурою повітря +8+12 градусів. Зазначимо, що такою ж весняною погода буде і в Києві. Так, у столиці не очікується ні дощу, ні снігу, а температура повітря становитиме +3+5 градусів.
І зовсім не весняною буде погода у північних та східних областях України. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Денна температура повітря – 0+5 градусів. Виключенням стане тільки Дніпропетровщина, де буде сухо, сонячно та +4+6 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 11 березня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +10…+12
Рівне – +9…+11
Житомир – +4…+6
Вінниця – +6…+8
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +4…+6
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на 11 березня від Укргідрометцентру
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