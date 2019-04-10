Прогноз погоды на 11 апреля: дожди не будут прекращаться ни днем, ни ночью
Погода в Украине в четверг, 11 апреля, будет дождливой. Осадков станет больше, выпадать они будут неравномерно, периодически, однако практически повсюду. В западных областях будет значительно холоднее, чем в других частях Украины.
Дожди накроют всю Украину. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Киеве четверг также обещает быть влажным – "периодически дождь, периодически прояснение".
Читайте также: В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания
В западных областях будет холоднее всего – +8...+13 градусов тепла. На Севере синоптики обещают от +11 до +16 градусов. В южной части, в центральных областях и на Востоке будет теплее всего – +16...+22 градуса.
На Юге, в Центре и на Востоке возможны грозы,
– отметила Диденко.
Осадки будут периодические, но не будут прекращаться ни днем, ни ночью. Ветер – юго-восточный и порывистый.
Прогноз погоды на четверг, 11 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +8...+10
Ровно – +10...+12
Житомир – +12...+14
Винница – +10...+12
Одесса – +17...+19
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – + 15... + 17
Полтава – +16...+18
Днепр – +18...+20
Запорожье – +18...+20
Донецк – +17...+19
Луганск +18...+20
Харьков – +17...+19
Киев – +10...+12
Прогноз погоды на 11 апреля от Укргидрометцентра