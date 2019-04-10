Прогноз погоды на 11 апреля: дожди не будут прекращаться ни днем, ни ночью

Погода в Украине в четверг, 11 апреля, будет дождливой. Осадков станет больше, выпадать они будут неравномерно, периодически, однако практически повсюду. В западных областях будет значительно холоднее, чем в других частях Украины.

Дожди накроют всю Украину. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Киеве четверг также обещает быть влажным – "периодически дождь, периодически прояснение".

Читайте также: В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания

В западных областях будет холоднее всего – +8...+13 градусов тепла. На Севере синоптики обещают от +11 до +16 градусов. В южной части, в центральных областях и на Востоке будет теплее всего – +16...+22 градуса.

На Юге, в Центре и на Востоке возможны грозы,

– отметила Диденко.

Осадки будут периодические, но не будут прекращаться ни днем, ни ночью. Ветер – юго-восточный и порывистый.

Прогноз погоды на четверг, 11 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +8...+10

Ровно – +10...+12

Житомир – +12...+14

Винница – +10...+12

Одесса – +17...+19

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – + 15... + 17

Полтава – +16...+18

Днепр – +18...+20

Запорожье – +18...+20

Донецк – +17...+19

Луганск +18...+20

Харьков – +17...+19

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на 11 апреля от Укргидрометцентра