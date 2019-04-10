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      Прогноз погоды на 11 апреля: дожди не будут прекращаться ни днем, ни ночью

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      Погода 11 апреля 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 11 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 11 апреля, будет дождливой. Осадков станет больше, выпадать они будут неравномерно, периодически, однако практически повсюду. В западных областях будет значительно холоднее, чем в других частях Украины.

      Дожди накроют всю Украину. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Киеве четверг также обещает быть влажным – "периодически дождь, периодически прояснение".

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      В западных областях будет холоднее всего – +8...+13 градусов тепла. На Севере синоптики обещают от +11 до +16 градусов. В южной части, в центральных областях и на Востоке будет теплее всего – +16...+22 градуса.

      На Юге, в Центре и на Востоке возможны грозы,
      – отметила Диденко.

      Осадки будут периодические, но не будут прекращаться ни днем, ни ночью. Ветер – юго-восточный и порывистый.

      Прогноз погоды на четверг, 11 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +12...+14

      Винница – +10...+12

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +12...+14

      Сумы – + 15... + 17

      Полтава – +16...+18

      Днепр – +18...+20

      Запорожье – +18...+20

      Донецк – +17...+19

      Луганск +18...+20

      Харьков – +17...+19

      Киев – +10...+12

      прогноз погоди україна 11 квітня дощ
      Прогноз погоды на 11 апреля от Укргидрометцентра

       

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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