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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Прогноз погоди на 11 квітня: дощі не будуть припинятися ні вдень, ні вночі

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      Погода 11 квітня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 11 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 11 квітня, буде дощовою. Опадів побільшає, випадатимуть вони нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. У західних областях буде значно холодніше, аніж в інших частинах України.

      Дощі накриють всю Україну. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що у Києві четвер також обіцяє бути вологим – "періодично дощ, періодично прояснення".

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      У західних областях буде найхолодніше –  +8...+13 градусів тепла. На Півночі синоптики обіцяють від +11 до +16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на Сході буде найтепліше – +16...+22 градуси.

      На Півдні, у Центрі та на Сході ймовірні грози,
      – зазначила Діденко.

      Опади будуть періодичні, але не припинятимуться ні вдень, ні вночі. Вітер – південно-східний та поривчастий.

      Прогноз погоди на четвер, 11 квітня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +15…+17

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +18…+20

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +17…+19

      Київ – +10…+12

      прогноз погоди україна 11 квітня дощ
      Прогноз погоди на 11 квітня від Укргідрометцентру

       

      blog_ava
      В Україну йдуть заморозки: де і коли чекати похолодання
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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