Прогноз погоды на 11 августа: в Украине идеальное лето везде, кроме западных областей
Погода в Украине в субботу, 11 августа, будет идеальной для всех, кто любит активный отдых на природе. Лишь в западных областях вероятны дожди и грозы.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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По ее информации, выходные 11-12 августа в плане погоды будут почти идеальными – сухо, солнечно и с красивыми летними облаками.
Лишь на Западе Украины в субботу обещают кратковременные дожди и возможны грозы.
Температура воздуха будет благоприятной для того, чтобы спланировать отдых на природе.
Прогноз погоды на субботу, 11 августа, в городах Украины:
Ужгород – +31...+33
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +25...+27
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +26...28
Донецк – +27...+29
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +27...+29
Прогноз погоды в Украине на субботу, 11 августа