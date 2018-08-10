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Прогноз погоды на 11 августа: в Украине идеальное лето везде, кроме западных областей

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Прогноз погоды в Украине на 11 августа
Прогноз погоды в Украине на 11 августа / Shutterstock.com

Погода в Украине в субботу, 11 августа, будет идеальной для всех, кто любит активный отдых на природе. Лишь в западных областях вероятны дожди и грозы.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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По ее информации, выходные 11-12 августа в плане погоды будут почти идеальными – сухо, солнечно и с красивыми летними облаками.

Лишь на Западе Украины в субботу обещают кратковременные дожди и возможны грозы.

Температура воздуха будет благоприятной для того, чтобы спланировать отдых на природе.

Прогноз погоды на субботу, 11 августа, в городах Украины:

Ужгород – +31...+33

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +25...+27

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +26...28

Донецк – +27...+29

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +27...+29

Прогноз погоди на 11 серпня
Прогноз погоды в Украине на субботу, 11 августа

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Жара в Украине
Источник: 24 Канал
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