Прогноз погоди на 11 серпня: в Україні ідеальне літо всюди, крім західних областей

Погода в Україні у суботу, 11 серпня, буде ідеальною для всіх, хто любить активний відпочинок на природі. Лише у західних областях ймовірні дощі та грози.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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За її інформацією, вихідні 11-12 серпня у плані погоди будуть майже ідеальними – сухо, сонячно і з красивими літніми хмарами.

Лише на Заході України у суботу обіцяють короткочасні дощі і можливі грози.

Температура повітря буде сприятливою для того, щоб спланувати відпочинок на природі.

Прогноз погоди на суботу, 11 серпня, у містах України:

Ужгород – +31...+33

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +25...+27

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +26...28

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +27...+29



Прогноз погоди в Україні на суботу, 11 серпня