Прогноз погоди на 11 серпня: в Україні ідеальне літо всюди, крім західних областей
Погода в Україні у суботу, 11 серпня, буде ідеальною для всіх, хто любить активний відпочинок на природі. Лише у західних областях ймовірні дощі та грози.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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За її інформацією, вихідні 11-12 серпня у плані погоди будуть майже ідеальними – сухо, сонячно і з красивими літніми хмарами.
Лише на Заході України у суботу обіцяють короткочасні дощі і можливі грози.
Температура повітря буде сприятливою для того, щоб спланувати відпочинок на природі.
Прогноз погоди на суботу, 11 серпня, у містах України:
Ужгород – +31...+33
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +25...+27
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +27...+29
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +26...28
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +27...+29
Прогноз погоди в Україні на суботу, 11 серпня