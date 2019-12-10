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      Прогноз погоды на 11 декабря: в Украине похолодает, но пока почти без осадков

      38 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 11 декабря / ar.volyn.ua

      Погода в Украине в среду, 11 декабря, будет прохладной – ближе к нулю во всех регионах, кроме юга. Впрочем, существенные осадки стоит ожидать лишь жителям горных регионов.

      В большинстве областей температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. На юге страны – +3+8 градусов.

      К слову: Из-за сильного тумана в аэропорту Запорожья отменили ряд рейсов: фото

      В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой области дождь как днем, так и ночью. В остальных регионах – сухо.

      Также осадков не стоит ожидать и в Киеве. Там температура воздуха в среду составит +1...+3 градуса.

      Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – -1...+1

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – +0...+2

      Луцк – -1...+1

      Ровно – -1...+1

      Житомир – +2...+4

      Винница – 0...+2

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – +1...+3

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 1... + 3

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +2...+4

      Киев – +1...+3

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      Прогноз погоды на среду, 11 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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