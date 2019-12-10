Прогноз погоды на 11 декабря: в Украине похолодает, но пока почти без осадков

Погода в Украине в среду, 11 декабря, будет прохладной – ближе к нулю во всех регионах, кроме юга. Впрочем, существенные осадки стоит ожидать лишь жителям горных регионов.

В большинстве областей температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. На юге страны – +3+8 градусов.

К слову: Из-за сильного тумана в аэропорту Запорожья отменили ряд рейсов: фото

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой области дождь как днем, так и ночью. В остальных регионах – сухо.

Также осадков не стоит ожидать и в Киеве. Там температура воздуха в среду составит +1...+3 градуса.

Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – +0...+2

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – +2...+4

Винница – 0...+2

Одесса – +6...+8

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 1... + 3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на среду, 11 декабря, от Укргидрометцентра