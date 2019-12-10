Прогноз погоды на 11 декабря: в Украине похолодает, но пока почти без осадков
Погода в Украине в среду, 11 декабря, будет прохладной – ближе к нулю во всех регионах, кроме юга. Впрочем, существенные осадки стоит ожидать лишь жителям горных регионов.
В большинстве областей температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. На юге страны – +3+8 градусов.
К слову: Из-за сильного тумана в аэропорту Запорожья отменили ряд рейсов: фото
В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Винницкой области дождь как днем, так и ночью. В остальных регионах – сухо.
Также осадков не стоит ожидать и в Киеве. Там температура воздуха в среду составит +1...+3 градуса.
Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – +0...+2
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – +2...+4
Винница – 0...+2
Одесса – +6...+8
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 1... + 3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на среду, 11 декабря, от Укргидрометцентра