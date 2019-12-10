Прогноз погоди на 11 грудня: в Україні похолодає, але поки майже без опадів
Погода в Україні у середу, 11 грудня, буде прохолодною – ближче до нуля у всіх регіонах, крім Півдня. Втім на суттєві опади варто очікувати лише мешканцям пригірських регіонів.
У більшості областей температури коливатиметься від -1 до +4 градусів. На Півдні – +3+8 градусів.
До слова: Через сильний туман в аеропорту Запоріжжя скасували низку рейсів: фото
У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій області дощитиме як вдень, так і вночі. У решті регіонів – сухо.
Так само опадів не варто очікувати і у Києві. Там температура повітря у середу становитиме +1+3 градуси.
Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – +0…+2
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – +2…+4
Вінниця – 0…+2
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на середу, 11 грудня, від Укргідрометцентру