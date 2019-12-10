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      Прогноз погоди на 11 грудня: в Україні похолодає, але поки майже без опадів

      126 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 11 грудня / ar.volyn.ua

      Погода в Україні у середу, 11 грудня, буде прохолодною – ближче до нуля у всіх регіонах, крім Півдня. Втім на суттєві опади варто очікувати лише мешканцям пригірських регіонів.

      У більшості областей температури коливатиметься від -1 до +4 градусів. На Півдні – +3+8 градусів.

      До слова: Через сильний туман в аеропорту Запоріжжя скасували низку рейсів: фото

      У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій області дощитиме як вдень, так і вночі. У решті регіонів – сухо.

      Так само опадів не варто очікувати і у Києві. Там температура повітря у середу становитиме +1+3 градуси.

      Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – -1…+1

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – +0…+2

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – -1…+1

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +2…+4

      Київ – +1…+3

      прогноз погоди на 11 грудня
      Прогноз погоди на середу, 11 грудня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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