Прогноз погоди на 11 грудня: в Україні похолодає, але поки майже без опадів

Погода в Україні у середу, 11 грудня, буде прохолодною – ближче до нуля у всіх регіонах, крім Півдня. Втім на суттєві опади варто очікувати лише мешканцям пригірських регіонів.

У більшості областей температури коливатиметься від -1 до +4 градусів. На Півдні – +3+8 градусів.

До слова: Через сильний туман в аеропорту Запоріжжя скасували низку рейсів: фото

У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій області дощитиме як вдень, так і вночі. У решті регіонів – сухо.

Так само опадів не варто очікувати і у Києві. Там температура повітря у середу становитиме +1+3 градуси.

Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – +0…+2

Луцьк – -1…+1

Рівне – -1…+1

Житомир – +2…+4

Вінниця – 0…+2

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на середу, 11 грудня, від Укргідрометцентру