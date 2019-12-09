Через сильний туман в аеропорту Запоріжжя скасували низку рейсів: фото
Через складні метеоумови розклад рейсів, які відправляються з аеропорту Запоріжжя, змінили. Кілька рейсів взагалі скасували.
Про це йдеться на сторінці КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" у фейсбук.
Раніше: Через сильний туман у Харкові скасовані та затримані десятки рейсів: перелік
Шановні пасажири, повідомляємо, що 9 грудня 2019 року у зв'язку зі складними метеоумовами відбулися зміни в розкладі рейсів,
– мовиться у повідомленні.
Згідно з даними онлайн-табло, авіаперевізники МАУ і SkyUp скасували два рейси Запоріжжя – Бориспіль.
Ще два рейси Із Запоріжжя до Києва та до Мінська відправились із двогодинним запізненням.
Аеропорт у Запоріжжі скасував деякі рейси через сильний туман/ скріншот
До цього синоптики попереджали про те, що вночі та вранці в Запоріжжі буде туман, місцями слабка ожеледь.