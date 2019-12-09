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      Через сильний туман в аеропорту Запоріжжя скасували низку рейсів: фото

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      Аеропорт "Запоріжжяі" скасував низку рейсів через туман / Перший Криворізький

      Через складні метеоумови розклад рейсів, які відправляються з аеропорту Запоріжжя, змінили. Кілька рейсів взагалі скасували.

      Про це йдеться на сторінці КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" у фейсбук.

      Раніше: Через сильний туман у Харкові скасовані та затримані десятки рейсів: перелік

      Шановні пасажири, повідомляємо, що 9 грудня 2019 року у зв'язку зі складними метеоумовами відбулися зміни в розкладі рейсів,
      – мовиться у повідомленні.

      Згідно з даними онлайн-табло, авіаперевізники МАУ і SkyUp скасували два рейси Запоріжжя – Бориспіль.

      Ще два рейси Із Запоріжжя до Києва та до Мінська відправились із двогодинним запізненням.


      Аеропорт у Запоріжжі скасував деякі рейси через сильний туман/ скріншот

      До цього синоптики попереджали про те, що вночі та вранці в Запоріжжі буде туман, місцями слабка ожеледь.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України авіація Новини Запоріжжя Погода
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