Прогноз погоди на 11 лютого: хмарно, але без опадів, на заході – дощі

Погода в понедельник, 11 февраля, в Украине ожидается в основном без осадков, правда на Западе дождливо, а на Прикарпатье даже будет идти мокрый снег.

В целом в понедельник на всей территории Украины будет облачно с прояснениями и без осадков, небольшие дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской (со снегом), Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях, передает Укргидрометцентр.

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Температура в среднем составит +1 – +3 градуса в центре, на севере и востоке, +4 – +6 – на западе, а также +5 – +7 – на юге и +6 – +8 – в Крыму.

Синоптики прогнозируют скорость ветра в 7 – 12 метров за секунду, а он будет дуть в юго-западном направлении на западе, южном – на севере и в центре, юго-восточном – на юге и востоке, в южном – в Крыму.

Что касается Карпат, то ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности 3 уровня из-за оттепели в горах Ивано-Франковской области, из-за снегопада – в горах Львовской области, из-за снегопадов и метели в горах Закарпатья.

В Киеве 11 февраля осадки не ожидается. Температура днем в столице составит 2-4 градуса выше нуля.

Прогноз погоды на понедельник, 11 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +4...+6

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь –+6...+8

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы- + 1... + 3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +2...+4



Прогноз погоды на 11 февраля от Укргидрометцентра