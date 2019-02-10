Прогноз погоди на 11 лютого: хмарно, але без опадів, на заході – дощі
Погода в понедельник, 11 февраля, в Украине ожидается в основном без осадков, правда на Западе дождливо, а на Прикарпатье даже будет идти мокрый снег.
В целом в понедельник на всей территории Украины будет облачно с прояснениями и без осадков, небольшие дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской (со снегом), Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях, передает Укргидрометцентр.
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Температура в среднем составит +1 – +3 градуса в центре, на севере и востоке, +4 – +6 – на западе, а также +5 – +7 – на юге и +6 – +8 – в Крыму.
Синоптики прогнозируют скорость ветра в 7 – 12 метров за секунду, а он будет дуть в юго-западном направлении на западе, южном – на севере и в центре, юго-восточном – на юге и востоке, в южном – в Крыму.
Что касается Карпат, то ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности 3 уровня из-за оттепели в горах Ивано-Франковской области, из-за снегопада – в горах Львовской области, из-за снегопадов и метели в горах Закарпатья.
В Киеве 11 февраля осадки не ожидается. Температура днем в столице составит 2-4 градуса выше нуля.
Прогноз погоды на понедельник, 11 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +4...+6
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь –+6...+8
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы- + 1... + 3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – +2...+4
Прогноз погоды на 11 февраля от Укргидрометцентра
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