15:37
10 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
      Вєсті Кремля
      22:47, 9 февраля
      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
      Вєсті.UA
      19:32, 9 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, 9 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Прогноз погоди на 11 лютого: хмарно, але без опадів, на заході – дощі

      3 Читати новину українською
      Погода 11 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 11 февраля

      Погода в понедельник, 11 февраля, в Украине ожидается в основном без осадков, правда на Западе дождливо, а на Прикарпатье даже будет идти мокрый снег.

      В целом в понедельник на всей территории Украины будет облачно с прояснениями и без осадков, небольшие дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской (со снегом), Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях, передает Укргидрометцентр.

      Читайте также: Токио засыпает снегом, сотни авиарейсов отменили: фото из японской столицы

      Температура в среднем составит +1 – +3 градуса в центре, на севере и востоке, +4 – +6 – на западе, а также +5 – +7 – на юге и +6 – +8 – в Крыму.

      Синоптики прогнозируют скорость ветра в 7 – 12 метров за секунду, а он будет дуть в юго-западном направлении на западе, южном – на севере и в центре, юго-восточном – на юге и востоке, в южном – в Крыму.

      Что касается Карпат, то ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности 3 уровня из-за оттепели в горах Ивано-Франковской области, из-за снегопада – в горах Львовской области, из-за снегопадов и метели в горах Закарпатья.

      В Киеве 11 февраля осадки не ожидается. Температура днем в столице составит 2-4 градуса выше нуля.

      Прогноз погоды на понедельник, 11 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +5...+7

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +4...+6

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +3...+5

      Винница – +4...+6

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +4...+6

      Симферополь –+6...+8

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +1...+3

      Сумы- + 1... + 3

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – +2...+4

      Укргідрометцентр, погода, 11 лютого, хмарно, дощ
      Прогноз погоды на 11 февраля от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Обрушение Крымского моста может привести к катастрофе, – Тука
      сегодня
      2513
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Брати з Кривого Рогу перетворили закинуту будівлю на культурно-громадський центр
      сегодня , 15:00 Брати з Кривого Рогу перетворили закинуту будівлю на культурно-громадський центр
      Ukrainer 165
      44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      сегодня , 14:00 44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      Крістіна Бердинських 109
      "Непотрібно ховатися – треба йти захищати Україну"
      сегодня , 12:00 "Непотрібно ховатися – треба йти захищати Україну"
      Повернись живим 809
      Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
      сегодня , 09:02 Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киеве
      787
      Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      сегодня , 08:40 Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      Злой Одессит 2261
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Качинский едет в Киев и призывает ЕС немедленно отреагировать на события в Украине
       30 ноября 2013 , 19:35 10
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
       15 декабря 2018 , 10:02
      Тренер Карпат прокомментировал поражение от Зари и оценил уровень чемпионата Украины
       10 ноября 2018 , 22:06
      Рафаилов – о посещаемости матчей Зари: Хоть Wi-Fi, хоть горячий чай раздавай, ничего не поможет
       26 декабря 2018 , 09:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук