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      Токио засыпает снегом, сотни авиарейсов отменили: фото из японской столицы

      21 Читати новину українською
      Токио засыпает снегом
      Токио засыпает снегом / Фото из соцсетей

      Более чем сотни рейсов отменили в аэропортах Токио из-за сильного снегопада. На японскую столицу надвинулась холодная воздушная масса.

      Так, в Токио на утро 9 февраля выпало около 5 сантиметров снега. Потом снег перешел в ледяной дождь, что вызвало дополнительные трудности в столичных аэропортах, передает The Japan Times.

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      В частности, из-за обледенения взлетной полосы в одном из аэропортов японской столицы пришлось отменить несколько рейсов. Похожая ситуация произошла и на территориях других аэродромов. Так, 9 февраля в Токио было отменено около сотни рейсов.

      Кроме того, метель вызвала проблемы и с общественным транспортом Токио. Автобусы значительно опаздывали из-за того, что дороги вовремя не расчистили.

      Несмотря на это японцы радовались снегу и активно размещали фото с непогодой в Токио в соцсетях.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      반갑다 친구야! 짜샤! 너무반가워서 눈물이 다 난다야! 30분전 먼저 도착해 설문조사하고 받은 사은품 손수건이 있어 너무다행이야! 나고야에서 캐리어끌고온 치아키도 일폭풍몰아치는와중에 와준 토모코도 오늘의 가이드 유카리 리더도 8년이란 시간은 강산만 변하게했나보다 님들은 똑같아서 다행이야! 쥐도새도 몰래 결혼한 치아키는 빼고, . 도쿄로 간다는 말에 아무런 망설임없이 와준 내 소중한 벗들에게. 괜스레 눈시울이 붉어진게 아니라 정말 너무나 반갑고 고마워서 그랬다. 옛 추억이 떠올라 그랬다. 그리고 그때와 똑같이 내게 나타나서 그랬다. 얼싸안고 전달되는 온기에 그랬다. 나도 그때처럼 그대로인채로 다가갔을까? 살다보면 문득 세상 어딘가에 나의 흔적을 조금씩 가지고 있는 그들에게 큰 위안과 감동을 받을때가 있다. 오늘처럼 냉큼 달려와준 내 소중한 친구들이 있어 다행이야. 혼술에 지쳐있었거든. 혼자라면 못갔을 곳이 데려가줘서 고마워. 다음 스케줄은 내가 알릴게. #toronto #gotoreunion #tokyo #friends #다음에또봐 #나의벗 #picture #memories #travel

      Допис, поширений yeji kim (@so_nador_k)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      帰り道ハートみっけ?️ #oyasumi #snow

      Допис, поширений karen takigami (@karen_takigami)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений 鹿野蘭丸 (@ranmaru221)

       

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      Источник: 24 Канал
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