Токио засыпает снегом, сотни авиарейсов отменили: фото из японской столицы
Более чем сотни рейсов отменили в аэропортах Токио из-за сильного снегопада. На японскую столицу надвинулась холодная воздушная масса.
Так, в Токио на утро 9 февраля выпало около 5 сантиметров снега. Потом снег перешел в ледяной дождь, что вызвало дополнительные трудности в столичных аэропортах, передает The Japan Times.
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В частности, из-за обледенения взлетной полосы в одном из аэропортов японской столицы пришлось отменить несколько рейсов. Похожая ситуация произошла и на территориях других аэродромов. Так, 9 февраля в Токио было отменено около сотни рейсов.
Кроме того, метель вызвала проблемы и с общественным транспортом Токио. Автобусы значительно опаздывали из-за того, что дороги вовремя не расчистили.
Несмотря на это японцы радовались снегу и активно размещали фото с непогодой в Токио в соцсетях.