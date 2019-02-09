Токио засыпает снегом, сотни авиарейсов отменили: фото из японской столицы

Более чем сотни рейсов отменили в аэропортах Токио из-за сильного снегопада. На японскую столицу надвинулась холодная воздушная масса.

Так, в Токио на утро 9 февраля выпало около 5 сантиметров снега. Потом снег перешел в ледяной дождь, что вызвало дополнительные трудности в столичных аэропортах, передает The Japan Times.

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В частности, из-за обледенения взлетной полосы в одном из аэропортов японской столицы пришлось отменить несколько рейсов. Похожая ситуация произошла и на территориях других аэродромов. Так, 9 февраля в Токио было отменено около сотни рейсов.

I haven’t seen snow in a long time and happened to be in Tokyo while it’s snowing!! ️ pic.twitter.com/E71FUVkR5e — キャンディ (@Candie_Bolton) 9 лютого 2019 р.

Кроме того, метель вызвала проблемы и с общественным транспортом Токио. Автобусы значительно опаздывали из-за того, что дороги вовремя не расчистили.

Несмотря на это японцы радовались снегу и активно размещали фото с непогодой в Токио в соцсетях.