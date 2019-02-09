Токіо засипає снігом, сотні авіарейсів відмінили: фото із японської столиці
Більш ніж сотні рейсів скасували в аеропортах Токіо через сильний снігопад. На японську столицю найшла холодна повітряна маса .
Так, у Токіо на ранок 9 лютого випало близько 5 сантиметрів снігу. Згодом сніг перейшов у крижаний дощ, що спричинило додаткові труднощі у столичних аеропортах, передає The Japan Times.
Читайте також: Ураган зніс літак під час посадки у Лондоні: відео
Зокрема, через обледеніння злітної смуги в одному із аеропортів японської столиці довелося скасувати декілька рейсів. Схожа ситуація трапилась і на територіях інших летовищ. Так, 9 лютого у Токіо було скасовано близько сотні рейсів.
Окрім того, хурделиця викликала проблеми і з громадським транспортом Токіо. Автобуси значно запізнювались через те, що дороги вчасно не розчистили.
Попри це японці раділи снігу та активно розміщували фото із негодою у Токіо в соцмережах.