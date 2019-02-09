Токіо засипає снігом, сотні авіарейсів відмінили: фото із японської столиці

Більш ніж сотні рейсів скасували в аеропортах Токіо через сильний снігопад. На японську столицю найшла холодна повітряна маса .

Так, у Токіо на ранок 9 лютого випало близько 5 сантиметрів снігу. Згодом сніг перейшов у крижаний дощ, що спричинило додаткові труднощі у столичних аеропортах, передає The Japan Times.

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Зокрема, через обледеніння злітної смуги в одному із аеропортів японської столиці довелося скасувати декілька рейсів. Схожа ситуація трапилась і на територіях інших летовищ. Так, 9 лютого у Токіо було скасовано близько сотні рейсів.

I haven’t seen snow in a long time and happened to be in Tokyo while it’s snowing!! ️ pic.twitter.com/E71FUVkR5e — キャンディ (@Candie_Bolton) 9 лютого 2019 р.

Окрім того, хурделиця викликала проблеми і з громадським транспортом Токіо. Автобуси значно запізнювались через те, що дороги вчасно не розчистили.

Попри це японці раділи снігу та активно розміщували фото із негодою у Токіо в соцмережах.