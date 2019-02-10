Прогноз погоди на 11 лютого: хмарно, але без опадів, на заході – дощі

Погода у понеділок, 11 лютого, в Україні очікується здебільшого без опадів, щоправда на заході дощитиме, а на Прикарпатті навіть йтиме мокрий сніг.

Загалом у понеділок на всій території України буде хмарно з проясненнями та без опадів, а невеликі дощі пройдуть у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській (зі снігом), Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській областях, передає Укргідрометцентр.

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Температура у середньому становитиме +1 – +3 градуси у центрі, на півночі та сході, +4 – +6 – на заході, а також +5 – +7 – на півдні та +6 – +8 – у Криму.

Синоптики прогнозують швидкість вітру у 7 – 12 метрів за секунду, а дутиме він у південно-західному напрямку на заході, південному – на півночі та у центрі, південно-східному – на півдні та сході, у південному – у Криму.

Щодо Карпат, то ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку 3 рівня через відлигу у горах Івано-Франківської області, через снігопад – у горах Львівської області, через снігопади та хуртовини – у горах Закарпаття.

У Києві 11 лютого опади не очікується. Температура вдень у столиці становитиме 2 – 4 градуси вище нуля.

Прогноз погоди на понеділок, 11 лютого, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +3…+5

Вінниця – +4…+6

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь –+6…+8

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на 11 лютого від Укргідрометцентру