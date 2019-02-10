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      Прогноз погоди на 11 лютого: хмарно, але без опадів, на заході – дощі

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      Погода 11 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 11 лютого: буде хмарно, дощитиме лише на заході / Соцмережі

      Погода у понеділок, 11 лютого, в Україні очікується здебільшого без опадів, щоправда на заході дощитиме, а на Прикарпатті навіть йтиме мокрий сніг.

      Загалом у понеділок на всій території України буде хмарно з проясненнями та без опадів, а невеликі дощі пройдуть у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській (зі снігом), Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській областях, передає Укргідрометцентр.

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      Температура у середньому становитиме +1 – +3 градуси у центрі, на півночі та сході, +4 – +6 – на заході, а також +5 – +7 – на півдні та +6 – +8 – у Криму.

      Синоптики прогнозують швидкість вітру у 7 – 12 метрів за секунду, а дутиме він у південно-західному напрямку на заході, південному – на півночі та у центрі, південно-східному – на півдні та сході, у південному – у Криму.

      Щодо Карпат, то ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку 3 рівня через відлигу у горах Івано-Франківської області, через снігопад – у горах Львівської області, через снігопади та хуртовини – у горах Закарпаття.

      У Києві 11 лютого опади не очікується. Температура вдень у столиці становитиме 2 – 4 градуси вище нуля.

      Прогноз погоди на понеділок, 11 лютого, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь –+6…+8

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – +2…+4

      Укргідрометцентр, погода, 11 лютого, хмарно, дощ
      Прогноз погоди на 11 лютого від Укргідрометцентру 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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