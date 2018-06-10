Прогноз погоды на 11 июня: в Украине задержится жара, в западных регионах пройдут грозы
Погода в Украине в понедельник, 11 июня, будет жаркой и сухой, лишь в западных регионах вероятны грозы, однако они не повлияют на температурные отметки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, грозы, которые следует ожидать в западных областях в понедельник, пройдут там в результате циклона "Xisca".
В понедельник сила антициклона "Zorro" ослабнет на Западе Украины, куда подсунется циклон "Xisca". Поэтому в западных областях завтра пройдут дожди,
– прогнозирует Диденко.
Температура воздуха существенно не изменится и будет колебаться в пределах +24...+28 градусов.
Теплее будет в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях. Там температура воздуха прогреется до +29 градусов.
Самые низкие температурные отметки – на крайнем Востоке страны: в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там столбики термометров поднимутся до +24 градусов.
В Киеве в понедельник – без осадков и до +27 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 11 июня, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +24...+26
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +25...+27
Погода в Украине на 11 июня 2018 года от Гидрометцентра