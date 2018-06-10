Прогноз погоды на 11 июня: в Украине задержится жара, в западных регионах пройдут грозы

Погода в Украине в понедельник, 11 июня, будет жаркой и сухой, лишь в западных регионах вероятны грозы, однако они не повлияют на температурные отметки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, грозы, которые следует ожидать в западных областях в понедельник, пройдут там в результате циклона "Xisca".

В понедельник сила антициклона "Zorro" ослабнет на Западе Украины, куда подсунется циклон "Xisca". Поэтому в западных областях завтра пройдут дожди,

– прогнозирует Диденко.

Температура воздуха существенно не изменится и будет колебаться в пределах +24...+28 градусов.

Теплее будет в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях. Там температура воздуха прогреется до +29 градусов.

Самые низкие температурные отметки – на крайнем Востоке страны: в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Там столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

В Киеве в понедельник – без осадков и до +27 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 11 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +25...+27



Погода в Украине на 11 июня 2018 года от Гидрометцентра